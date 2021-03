Chiny i Arabia Saudyjska podpisały porozumienie dot. współpracy w kosmosie

Informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin, kierownik studiów chińskich w Akademii Leona Koźmińskiego Radosław Pyffel.

Współpraca Arabia Saudyjska – Chiny

W czwartek Saudyjska Komisja Kosmiczna podpisała ze swoją chińską odpowiedniczką umowę dotyczącą przeprowadzenia saudyjskiej misji naukowej na pokładzie Chińskiej Stacji Kosmicznej w 2022 roku.

Podstawą do współpracy jest zaproszenie wystosowane przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA) do Saudyjskiej Komisji Kosmicznej i Chińskiej Agencji Kosmicznej do udziału we wspólnych eksperymentach naukowych. Prace te mają zostać przeprowadzone na pokładzie stacji chińskiej w ramach programu „Współpraca Narodów Zjednoczonych i Chin w zakresie wykorzystania Chińskiej Stacji Kosmicznej”.

Cel porozumienia

Eksperyment naukowy z udziałem Saudów skoncentruje się na badaniu wpływu promieniowania kosmicznego na działanie wysokowydajnych ogniw słonecznych, stosowanych w satelitach, wykorzystując warunki środowiska kosmicznego do prowadzenia tych badań i eksperymentów.

Celem eksperymentu jest zaprojektowanie takich ogniw słonecznych, które będą zdolne do pracy na wysokim poziomie wydajności przez wystarczająco długi okres, żeby zapewnić ciągłość dostarczania energii wymaganej do funkcjonowania satelitów i statków kosmicznych. W rezultacie ma się to przełożyć na obniżenie kosztów misji kosmicznych.

Chiny są niezwykle aktywne na wielu polach w polityce międzynarodowej. Kilka dni temu podpisały umowę o "kompleksowym partnerstwie strategicznym" na okres 25 lat z Iranem.

