Będą nosić maseczki, także po zniesieniu zakazu. Ciekawy wynik sondażu

27 procent mieszkańców Włoch zadeklarowało, że przestanie nosić maseczkę na zewnątrz, gdy tylko będzie to możliwe – to rezultat sondażu dla agencji prasowej Andkronos, przeprowadzonego przez Instytut Emg.

Kto chce nosić maseczki

Jak odnotowano, odsetek zwolenników korzystania z tego środka ochrony osobistej jest różny w zależności od wieku.

W grupie do 35 lat jest ich 55 procent. Wśród osób w wieku od 35 do 54 jest ich 72 procent. Maseczki popiera 65 procent tych, którzy mają powyżej 55 lat.

We Włoszech od jesieni zeszłego roku obowiązuje nakaz noszenia maseczek na zewnątrz. Obecnie, gdy zaczynają się letnie temperatury, na ulicach Rzymu widać coraz więcej osób opuszczających maseczki pod brodę. Nieliczne osoby nie mają ich w ogóle.

Będzie można bez nich chodzić, gdy choć jedną dawkę szczepionki otrzyma połowa ludności Włoch, czyli 30 milionów osób – zapowiedzieli wcześniej przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Ma to nastąpić na przełomie lipca i sierpnia.

Dobre wiadomości z Włoch

Do około 1 proc. spadł we Włoszech odsetek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa – to dane Ministerstwa Zdrowia z wtorku.

W drugim dniu obowiązywania żółtej strefy złagodzonych restrykcji w całym kraju notuje się dalszy spadek liczby zakażeń.

W ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarło 166 osób i wykryto 3224 nowe przypadki infekcji w 252 tysiącach testów. Oficjalna liczba zmarłych od początku pandemii wynosi 125 501. 4,2 mln osób, czyli mniej niż co 15 osoba w kraju została zakażona. Za wyleczone uznano 3,8 mln.

Czytaj też:

Włochy: Około 1 proc. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym