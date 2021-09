Joe Biden i Kamala Harris atakują Teksas. "Będziemy bronić prawa do wyboru"

Po wejściu w życie teksańskiej ustawy chroniącej dzieci nienarodzone od szóstego tygodnia ciąży głos zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, opowiadając się po stronie „prawa do wyboru”, o które od początku prezydentury intensywnie i skutecznie zabiega jego administracja. Ma ona na koncie przywrócenie publicznego finansowania aborcji, ogłoszenie budżetu bez poprawki pro-life i szereg innych działań na rzecz aborcji.

„Moja administracja jest głęboko zaangażowana w konstytucyjne prawo ustanowione w sprawie Roe przeciwko Wade prawie pięć dekad temu i będzie chronić i bronić tego prawa” – zadeklarował „katolicki” prezydent, odnosząc się do słynnego wyroku z 1973, który zalegalizował aborcję w USA. Szacuje się, że w wyniku ówczesnych zmian śmierć poniosło ponad 60 milionów nienarodzonych dzieci. Sprawę Roe vs. Wade Joe Biden nazwał jakiś czas temu „precedensem fundacyjnym”.

Biden: Antyaborcyjne prawo uderzy w społeczności kolorowych

Obecnie, występując przeciwko prawu chroniącemu ludzkie życie w stanie Teksas, Biden uznał, że „teksańskie prawo znacznie ograniczy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej, której potrzebują, szczególnie w przypadku społeczności kolorowych i osób o niskich dochodach”.

Do kontrofensywy przyłączyła się wiceprezydent Kamala Harris, stwierdzając, że tzw. ustawa o biciu serca stanowi „totalny atak na zdrowie reprodukcyjne”. „Administracja Biden-Harris zawsze będzie walczyć o ochronę dostępu do opieki zdrowotnej i prawo kobiety do podejmowania decyzji dotyczących jej ciała i decydowania o swojej przyszłości” – powiedziała Harris.

„Biden po raz kolejny zdradza swoją wiarę”

Krytyka pod adresem rządzonego przez konserwatywnego gubernatora, Grega Abbotta, Teksasu, popłynęła także od członków Kongresu, również uważających się za katolików. „Teraz Roe jest wywrócony. Ale nie zejdziemy z naszych pozycji. To jest walka o nasze życie” – napisała na Twitterze Alexandra Ocasio-Cortez z Partii Demokratycznej.

„Ochrona niewinnego nienarodzonego ludzkiego życia jest podstawą budowania cywilizacji miłości. Z tego powodu jest haniebne, gdy katolicki prezydent Stanów Zjednoczonych atakuje wysiłki mające na celu ochronę dzieci i matek w Teksasie. Katolicy są wezwani do obrony najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Prezydent Biden po raz kolejny zdradza swoją wiarę” – skomentowała organizacja CatholicVote („katolicki głos wyborczy”).

Czytaj też:

Zakaz aborcji po 6. tygodniu. Sąd Najwyższy podtrzymał ustawę w TeksasieCzytaj też:

Bp Schneider przeciw nieetycznym szczepionkom. Proponuje certyfikatyCzytaj też:

Działacze pro-life aresztowani. Oferowali pomoc kobietom w klinikach aborcyjnych