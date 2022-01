Biden "po cichu" dozbraja Ukrainę. Przecieki z Białego Domu

Według ustaleń CNN i Politico, Stany Zjednoczone potajemnie dozbrajają Ukrainę, której grozi rosyjska inwazja. Aby pomóc Kijowowi, Joe Biden miał wykorzystać specjalny wybieg prawny w celu ominięcia procedur.

Media podały, że Biały Dom "po cichu" wykorzystał przepis, który upoważnia prezydenta USA do zwrócenia się za pośrednictwem Departamentu Stanu do Pentagonu, by przekazał amerykański sprzęt krajowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie.

Jak informuje Politico, wojskowy pakiet pomocowy dla Ukrainy zawiera m.in. system radarowy i sprzęt dla marynarki wojennej, ale nie wiadomo, kiedy zostanie dostarczony.

Sygnał na najwyższym szczeblu

Doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zdradził, że Kijów został poinformowany o nadchodzącej pomocy w zeszłym miesiącu "na najwyższym szczeblu". – Biorąc pod uwagę, że amerykański wywiad konsekwentnie sugeruje, że Rosja może przeprowadzić pełną inwazję z wykorzystaniem całej swojej siły militarnej, ta pomoc pozwoliłaby Ukrainie wyrządzić dodatkowe szkody Rosji, ale nie zmieniłaby znacząco wyniku – powiedział.

Politico zwraca uwagę, że to nie pierwsza taka decyzja Bidena. W sierpniu prezydent zobowiązał Stany Zjednoczone do wysłania Ukrainie pomocy wojskowej o wartości 60 mln dolarów. Część tej transzy, w tym broń strzelecka i amunicja, została dostarczona w zeszłym miesiącu.

– Udzielamy Ukrainie znacznej pomocy obronnej, w tym jeszcze w ciągu ostatnich kilku tygodni. Tylko w tym roku prawie pół miliarda dolarów – powiedział w ABC News sekretarz stanu USA Antony Blinken, zapowiadając, że jeśli Rosja dalej będzie eskalować sytuację, to pomoc dla Kijowa zostanie zwiększona.

Czytaj też:

Amerykanie pomogą Ukrainie na granicy z RosjąCzytaj też:

"To my decydujemy". Rosja reaguje na słowa amerykańskich polityków ws. Ukrainy