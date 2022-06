Wybory we Francji. Exit poll: Koalicja Macrona bez samodzielnej większości

W II turze wyborów parlamentarnych we Francji koalicja prezydencka Razem! zdobędzie od 205 do 235 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, zaś koalicja lewicy Nupes od 170 do 190 mandatów – tak wynika z sondażu instytutu Elabe -SFR-Express, który cytuje PAP. Oznacza to, że Emmanuel Macron nie będzie mógł rządzić samodzielnie.

Na trzecim miejscu plasuje się Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które może liczyć na od 75 do 95 mandatów. Z kolei Republikanie w koalicji z ugrupowaniem UDI mają szansę zdobyć od 60 do 75 mandatów.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosła 46 proc.

Niedzielna druga tura składała się prawie w całości z pojedynków pomiędzy dwoma kandydatami, a prawie połowa z nich obejmowała starcie między politykami dwóch dużych koalicji. Kilku ministrów w rządzie Macrona walczyło o utrzymanie swoich miejsc w Zgromadzeniu Narodowym oraz funkcji w rządzie, a w dwóch najcięższych walkach wzięli udział minister do spraw europejskich Clément Beaune i minister ds. zielonej transformacji Amélie de Montchalin.

Będzie koalicja?

Sondażowe wyniki wyborów wskazują, że koalicja prezydencka nie zdobędzie większości bezwzględnej, tj. 289 mandatów w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Komentatorzy oceniają, że w takiej sytuacji prezydent Emmanuel Macron będzie zmuszony wchodzić w koalicje z pozostałymi ugrupowaniami lub stworzyć rząd kohabitacyjny – opisuje "Le Monde".

"W przypadku rządów mniejszościowych partia Macrona mogłaby mieć trudności z uchwaleniem ustaw i inicjatyw obiecanych przez prezydenta w trakcie kampanii wyborczej. Dlatego też Emmanuel Macron i premier ElisabethBorne mogliby zwrócić się w stronę prawicy, aby przeprowadzić rozważane przez siebie reformy" – opisywał jeszcze przed drugą turą wyborów serwis euroactiv.pl.

W pierwszej turze przed tygodniem wyłoniono tylko 5 deputowanych.