TSUE orzekł, że niemieckie prawo łamie unijne przepisy

Orzeczenie TSUE to efekt skarg dostawców internetu i usług telekomunikacyjnych SpaceNet i Telekom. Obie firmy sprzeciwiały się niemieckim przepisom dotyczącym gromadzenia danych dotyczących połączeń i lokalizacji użytkowników internetu i telefonii. Regulacje obowiązują od 2017 roku. Teraz okazało się, że są one niezgodne z unijnymi przepisami.

Niemieckie przepisy

Regulacje dotyczące gromadzenia danych zawierała federalna ustawa Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzenia do niej. Zgodnie z przepisami, operatorzy sieci telekomunikacyjnych byli zobowiązani do przechowywania przez okres kilku tygodni danych o ruchu i połączeniach swoich użytkowników (billingi) w celu udostępniania ich organom ścigania na ich wnioski w związku z postępowaniami.

Niemieckie regulacje już wcześniej zostały mocno skrytykowane przez Federalny Sąd Administracyjny, który jasno stwierdził, że są one niezgodne z unijnymi przepisami. Mimo to, niemieccy sędziowie postanowili zwrócić się do TSUE z pytaniem o zgodność tych regulacji z prawem UE. Orzeczenie unijnego Trybunału poznaliśmy we wtorek.

Zaskarżony podmiot - Federalna Agencja ds. Sieci (BNetzA) - już po wyroku rodzimego sądu wstrzymała wykonywanie spornych przepisów, jeszcze zanim zdążyły wejść w życie. Teraz, po orzeczeniu TSUE, przepisy ustawy będą musiały zostać całkowicie wykreślone.

"Niemieckie prawo jest wg TSUE za ogólne i pozwala na zbyt masowe, nieuzasadnione przechowywanie danych: nie można operatorom nakazywać prewencyjnego przechowywania takich danych, gdyż narusza to podstawowe prawa obywateli UE" – orzekł TSUE. Wyjątkiem jest zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Ale nawet w tym przypadku gromadzenie danych o obywatelach musi odbywać się w ograniczonym zakresie, czasie i pod kontrolą sądu.

