Biden o Putinie: Jeśli nie ma zamiaru, to dlaczego ciągle o tym mówi?

W czwartek rosyjski przywódca wygłosił przemówienie podczas spotkaniu Klubu Wałdajskiego. Władimir Putin tłumaczył w swoim wystąpieniu, że Moskwa "nie rzuca wyzwania państwo Zachodu, ale musi bronić swojego prawa do istnienia".

Polityk zapewniał także, że Rosja nie chce użyć broni jądrowej podczas konfliktu na Ukrainie.

Biden odpowiada Putinowi ws. broni jądrowej

Do słów rosyjskiego prezydenta odniósł się w wywiadzie dla NewsNation amerykański przywódca Joe Biden.

– Jeśli nie ma zamiaru, to dlaczego ciągle o tym mówi? Dlaczego mówi o możliwości użycia taktycznej broni jądrowej? – pytał prezydent USA. – On jest bardzo niebezpieczny w swoim podejściu do tego – dodał Biden.

W ubiegłym tygodniu, komentując ostatnie działania rosyjskiego prezydenta, amerykański przywódca stwierdził natomiast, że "Putin znalazł się w niewiarygodnie trudnym położeniu".

Biden komentował w ten sposób decyzję prezydenta Rosji o wprowadzeniu stanu wojennego w okupowanych obwodach Ukrainy.

– Sądzę, że Władimir Putin znalazł się w niewiarygodnie trudnym położeniu. Wygląda na to, że jedynym narzędziem, jakim dysponuje jest brutalne traktowanie poszczególnych obywateli na Ukrainie i próbowanie zastraszenia ich, żeby skapitulowali – mówił amerykański prezydent.

Biden i Putin na szczycie G20

Zgodnie z doniesieniami, prezydenci Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej mają wziąć udział w szczycie G20, który rozpocznie się w Indonezji 15 listopada tego roku. "Politico" informuje, iż amerykańscy urzędnicy próbują uniemożliwić przypadkowe spotkanie obu przywódców. Jak napisali dziennikarze, pomimo niechęci do osobistego spotkania z rosyjskim prezydentem, Biden wykonał "pewne kroki", aby porozmawiać z Putinem podczas indonezyjskiego szczytu.

Jednocześnie nie są planowane oficjalne negocjacje Waszyngtonu z Moskwą w sprawie zawarcia jakiegokolwiek porozumienia w kontekście wojny na Ukrainie.

