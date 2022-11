"Kijów prosił od miesięcy". Media: Biden ostatecznie odmówił Zełenskiemu

Dziennikarze gazety dotarli do informacji, według których Ukraina nie otrzyma dronów Gray Eagle MQ-1C z USA. Administracja prezydenta USA Joe Bidena uważa, że taka pomoc doprowadzi do eskalacji konfliktu.

W swoim artykule "The Wall Street Journal" zauważa, że członkowie Kongresu wezwali administrację Bidena do wysłania na Ukrainę uzbrojonych dronów średniego zasięgu, w tym Gray Eagle mq-1C. Jednocześnie źródła podały, że ostatecznie nie podjęto pozytywnej decyzji w tej sprawie.

„To pozbawia Ukrainę nowoczesnej broni, o którą Kijów prosił od miesięcy. Pentagon odrzucił prośbę, obawiając się, że dostarczenie dronów Gray Eagle mq-1C może eskalować konflikt i zasygnalizować Moskwie, że USA dostarczają broń, która może celować w pozycje na terytorium Rosji” – czytamy w artykule.

Amerykańska pomoc

Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę Waszyngton udzielał Kijowowi wszelkiego rodzaju pomocy, w tym militarnej.

4 października prezydent Joe Biden i prezydent Wołodymyr Zełenski uzgodnili pakiet pomocy wojskowej dla ukraińskiej armii. Pakiet, o którym rozmawiali Biden i Zełenski będzie pochodził bezpośrednio z amerykańskich zapasów i zawiera 16 haubic 155 mm i 16 haubic 105 mm wraz z powiązaną amunicją.

Z kolei 4 listopada Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet pomocy o łącznej wartości 400 mln doalrów, który obejmuje między innymi 250 transporterów opancerzonych M1117, 40 łodzi pancernych i 1100 dronów Phoenix Ghost.

Ponadto USA i Holandia zgodziły się zapłacić za naprawę czołgów T-72, które stacjonują obecnie w Czechach. Ukraina otrzyma łącznie 90 czołgów, z których część dotrze na front do końca tego roku.

Ukraina zwróciła się również do Stanów Zjednoczonych o przekazanie dodatkowych systemów obrony powietrznej do zwalczania irańskich dronów kamikaze, których Rosja używa do atakowania obiektów infrastruktury krytycznej.

