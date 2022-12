Gigantyczny pożar pod Moskwą. Płonie centrum handlowe

Według agencji Interfax do godziny 08:00 czasu moskiewskiego ogień objął 17 tys. metrów kwadratowych. Zawalił się dach budynku o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych.

Pożar wybuchł w piątek o godzinie 6:00 rano w hipermarkecie. Prace strażakom utrudniają wybuchy produktów malarskich i lakierniczych znajdujących się w sklepie.

Agencja RIA Novosti, powołując się na źródła w służbach ratunkowych, podała, że przyczyną zdarzenia mogło być podpalenie. Z kolei rozmówca Interfaxu ze służb ratowniczych powiedział, że podpalenie jest uznawane za jedną z wersji tego, co się stało, ale nie wyklucza się innych możliwych przyczyn pożaru, "w tym technicznych – zwarcia w sieci elektrycznej".

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że strażacy dotarli na miejsce 20 minut po uruchomieniu alarmu przeciwpożarowego, choć zgodnie z przepisami powinni przybyć 10 minut wcześniej – podaje niezależny rosyjski portal Meduza.

Rosja wszczyna śledztwo ws. pożaru

W związku z pożarem wszczęto postępowanie karne z art. 238 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (wykonywanie pracy lub świadczenie usług niespełniających wymogów bezpieczeństwa).

Wartość zniszczeń spowodowanych pożarem w centrum Mega Chimki może wynieść 20-30 mld rubli (ok. 480 mln dolarów) – podał Interfax, powołując się na Wszechrosyjski Związek Ubezpieczycieli.

Eksperci odnotowali podwyższone stężenie fenolu w rejonie pożaru, ale według nich nie przekracza ono dopuszczalnych norm.

Według wstępnych informacji zginęła co najmniej jedna osoba. Był to mężczyzna, prawdopodobnie ochroniarz w centrum handlowym.

W piątek po południu rosyjski Komitet Śledczy przekazał, że dochodzenie ustaliło, iż przyczyną pożaru były prowadzone na terenie centrum handlowego prace spawalnicze, które "nie spełniały wymogów bezpieczeństwa".

Stanowisko OBI

Do sprawy odniosło się biuro prasowe OBI. "Sklepy w Rosji nie należą już do Grupy OBI. Nie jesteśmy ani właścicielem, ani operatorem tych placówek. Ze względu na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, OBI dokonało zbycia rosyjskiego biznesu i już w kwietniu 2022 r. przekazało go inwestorowi nabywcy" – przekazano w komunikacie, przesłanym portalowi DoRzeczy.pl.