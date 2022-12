"Zabiję was wszystkich". Strzelanina na przedmieściach Rzymu

Jak podaje agencja Reutera, strzały padły podczas spotkania mieszkańców jednego z budynków w Fidenae, na przedmieściach Rzymu. Media informują, że uczestnicy spotkania mieli omawiać kwestie związane z budżetem wspólnoty.

57-latek zabił kilka osób

Z relacji włoskich serwisów wynika, że sprawca – 57-letni mężczyzna – miał wejść do baru, w którym odbywało się zebranie i nagle zacząć strzelać. Nie wiadomo jaka była motywacja sprawcy i czy znał wszystkich uczestników spotkania.

Jeden ze świadków tragedii powiedział w rozmowie z agencją Ansa, że kiedy 57-latek wszedł do lokalu, zamknął za sobą drzwi i zanim wyciągnął broń powiedział do zebranych: "Zabiję was wszystkich".

Mężczyzna miał być skłócony z innymi mieszkańcami ze wspólnoty. Spór dotyczył kwestii finansowych.

Według rożnych doniesień mężczyzna zabił trzy albo cztery osoby, a kolejne cztery ranił. Poszkodowani trafili do szpitala, wiadomo, że stan co najmniej jednej z poszkodowanych osób określany jest jako poważny.

Sprawca strzelaniny został zatrzymany przez policję.

