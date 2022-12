"Putin kopiuje błędy Hitlera"

– Ukraina ma bardzo mądrego przywódcę, który zjednał pomoc Zachodu i państw demokratycznych. Bez tej pomocy dawno byliby podbici – stwierdził dziennikarz Bogusław Wołoszański, w rozmowie z dziennikarzem serwisu Wirtualna Polska.

– Serce mi się kraje, bo Polsce w 1939 roku państwa zachodnie nie udzieliły żadnej pomocy. A jak statki z uzbrojeniem wypłynęły na Morze Czarne, to 12 września zapadła decyzja, że zawracają, bo po co tracić broń. Obecnie Ukraińcy nie dali zachodnim państwom takiego argumentu, ta broń ich uratowała. Zachodnie i demokratyczne rządy wolą płacić, niż wysyłać swoich obywateli do walki – dodał dziennikarz i historyk

"Zachód daje pieniądze, a Ukraina krew swoich ludzi"

W rozmowie z dziennikarzem WP.pl Wołoszański podkreślił następnie, że obecnie Ukraińcy walczą nie tylko o swoje państwo, ale także o wolność Europy, a Kijów otrzymuje wsparcie zarówno do Europy jak i USA.

– Wielka Brytania, Francja, (...) różnie to bywa, ale Niemcy też jednak wspierają. Bo zdają sobie sprawę, że oni dają pieniądze, a Ukraina krew swoich ludzi. To dotyczy także Polski, bo my mamy też bardzo tragiczną historię i mam nadzieję, że wyciągnęliśmy z niej wnioski – stwierdził dziennikarz.

Wołoszański tłumaczył także, że gdyby doszło do eskalacji konfliktu to ewentualna III wojna światowa, byłaby inna niż dwie poprzednie.

– Tak samo jak II wojna światowa była całkowicie inna niż I. Pierwsza była wojną pozycyjną. Druga – wojną ruchu. Wojna jest też przede wszystkim działaniem gospodarczym. Wygrywają ci, którzy mają silną gospodarkę, którzy potrafią usuwać szkody i zwiększać produkcję zbrojeniową – podkreślił.

– Jak śledzę wydarzenia oraz działania Rosjan i Ukraińców, to widzę w tym II wojnę światową. Jakbyśmy nie chcieli, to od niej daleko odbiec nie możemy. Władimir Putin kopiuje błędy Adolfa Hitlera – przyznał jednocześnie dziennikarz.

