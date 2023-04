ONZ miało debatować o Palestynie. Izrael oburzony ruchem Rosji

1 kwietnia Rosja objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ po raz pierwszy od inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku. W wyniku ataku Moskwa jest izolowana gospodarczo i dyplomatycznie, ale pozostaje jednym z pięciu stałych członków Rady.

Spór o Palestynę

W ostatni piątek odbyły się odbyły się obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas których zaplanowana była rozmowa na temat sytuacji Palestyńczyków. Dokładnie tego samego dnia w Izraelu obchodzony był Dzień Pamięci, który upamiętnia żołnierzy, którzy polegli od czasu powstania państwa Izrael.

Izrael protestował i apelował ws. planów tego zebrania, chcą przełożyć obrady ws. Palestyny na inny termin. Rosja jednak nie wyraziła na to zgody.

– Dziś jest jeden z najświętszych dni w roku dla państwa Izrael. Złożyliśmy wiele próśb o zmianę terminu dzisiejszej debaty, opisując głębokie znaczenie tego dnia, ale niestety ta rada odmówiła ustąpienia – powiedział ambasador Izraela przy ONZ Gilad Erdan.

Erdan uderza w Ławrowa

– Podczas gdy Izraelczycy pogrążają się w żałobie, ta rada, jak zwykle, usłyszy rażące kłamstwa potępiające państwo Izrael i fałszywie przedstawiające je jako przyczynę wszystkich problemów regionu – mówił Edan.

Ambasador Izraela podkreślił, że debata przekroczyła "wszelkie granice".

Edan zwrócił się wprost do obecnego na sali Sergieja Ławrowa z pytaniem, co by zrobił, gdyby Rada zebrała się 9 maja w rosyjski Dzień Zwycięstwa, aby potępić Rosję.

– Odmawiam spędzenia tego świętego dnia na słuchaniu kłamstw i potępień. Ta debata hańbi poległych i Izrael nie weźmie w niej udziału – podkreślił Erdan. Następnie odczytał nazwiska osób zabitych w służbie lub w atakach terrorystycznych w 2022 roku, postawił symboliczną świecę, po czym wraz z resztą delegacji Izraela opuścił salę.

Czytaj też:

Sekretarz generalny ONZ przekazał Ławrowowi list do PutinaCzytaj też:

Rosja zostanie usunięta z ONZ? Szczerski tłumaczy