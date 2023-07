Rozszerzenie NATO o Szwecję. Erdogan postawił warunek

We wtorek rozpocznie się szczyt NATO w Wilnie. Na spotkaniu delegacje państw członkowskich omówią m.in. zagadnienia dotyczące rozszerzenia obronnej organizacji o Szwecję.

W tej sprawie szczególnie istotne jest stanowisko Ankary, która stanowi dla Sztokholmu ostatnią barierę dyplomatyczną. W poniedziałek w tej sprawie na konferencji prasowej tuż przed wyjazdem na szczyt wypowiedział się prezydent Turcji Recep Erdoğan.

Erdogan: Turcja do UE, Szwecja do NATO

Jak podało CNN, turecki prezydent oznajmił, że zgoda nastąpi jeśli Turcja będzie mogła dołączyć do UE. – Najpierw utorujmy drogę Turcji do Unii Europejskiej, a potem utorujmy drogę Szwecji, tak jak utorowaliśmy drogę Finlandii – stwierdził Erdogan, cytowany przez CNN.

Do stanowiska polityka odniósł się sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który przypomniał, że Szwecja już teraz spełniła wymogi stawiane przed nią, by mogła wstąpić do Sojuszu. Dodał również, że wspiera ambicje Turcji w zakresie jej akcesu do Unii Europejskiej.

Spotkanie z Zełenskim

Kilka dni temu Erdogan rozmawiał w Turcji z prezydentem Zełenskim. Podczas wizyty Zełenskiego w Stambule strony omówiły najnowsze wydarzenia dotyczące rosyjskiej wojny z Ukrainą, kwestię kontynuacji porozumienia zbożowego (jego ważność upływa 17 lipca) oraz relacji dwustronnych. Politycy poruszą też temat zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie.

Prezydent Turcji podkreślił m.in., że Ukraina i Rosja powinny rozpocząć negocjacje pokojowe oraz poruszył temat przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO. – Ukraina zasługuje na członkostwo w NATO. I chcę jeszcze raz podkreślić jedną rzecz: nikt nie straci na nadejściu sprawiedliwego pokoju – zapewnił.

– Do dziś deklarujemy na wszystkich platformach nasze poparcie dla integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. A naszą solidarność z Ukrainą okazaliśmy w praktyce, udzielając konkretnej pomocy w sferze politycznej, gospodarczej, humanitarnej i technicznej. Staliśmy się również krajem, który czyni największe wysiłki, aby zakończyć wojnę – mówił prezydnet Erdogan po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim.

