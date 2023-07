Nowy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił we wtorek nową transzę pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, która obejmuje amunicję do obrony powietrznej i pojazdy opancerzone. Wartość przyznanej przez Waszyngton pomocy to 400 milionów dolarów.

Amerykańska pomoc

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez amerykańskie władze, pomoc obejmuje "amunicję dział obrony powietrznej, pociski artyleryjskie, pojazdy opancerzone i środki przeciwpancerne, a także inny sprzęt niezbędny do wzmocnienia dzielnych sił Ukrainy na polu bitwy i pomocy im w odzyskaniu suwerennego terytorium Ukrainy i obronie współobywateli”. CNN informuje, że najnowsza transza pomocy dla Kijowa to już 43. tego rodzaju pakiet przekazany przez Waszyngton.

Blinken skrytykował również wycofanie się Rosji z "porozumienia zbożowego", zauważając, że Moskwa "nadal atakuje ukraińskie porty i infrastrukturę zbożową”, włączając w to położone na południu kraju portowe miasto Odessa. Ostatni atak rakietowy wyrządził tam wiele zniszczeń.

Jak przekazali ukraińscy urzędnicy zginęła wtedy co najmniej jedna osoba, a kilka innych zostało rannych. Co najmniej 25 zabytków architektury zostało zniszczonych, a zabytkowa katedra prawosławna została poważnie uszkodzona.

– Rosja może zakończyć tę wojnę w dowolnym momencie, wycofując swoje siły z Ukrainy i zaprzestając brutalnych ataków na ukraińskie miasta i ludność – powiedział Blinken. – Dopóki tak się nie stanie, Stany Zjednoczone oraz nasi sojusznicy i partnerzy będą zjednoczeni z Ukrainą tak długo, jak to będzie konieczne – dodał sekretarz stanu USA.

Co otrzyma Ukraina

Według rzecznika Departamentu Stanu, w skład nowego pakietu pomocy wchodzą m.in.: dodatkowa amunicja do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, systemy przeciwlotnicze Stinger, dodatkowa amunicja do artyleryjskich systemów rakietowych o dużej mobilności (HIMARS), pociski artyleryjskie kalibru 155mm i 105mm, wyrzutnie Javelin i inne systemy przeciwpancerne i rakiety, bezzałogowe systemy latające Hornet, amunicja burząca do usuwania przeszkód.

Ukraińska armia otrzyma także ponad 28 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej i granatów oraz noktowizory i systemy termowizyjne.

Czytaj też:

Ukraiński biskup: Nadal najwięcej pomocy otrzymujemy z PolskiCzytaj też:

Szef ukraińskiego MON: Kto wie, może to będzie bardzo ważny dzień dla Ukrainy