"Nie ubiegaj się o kolejną kadencję". Nietypowa sytuacja na konferencji Putina

Kreml zorganizował coroczną konferencję prezydenta Rosji Władimira Putina. Zgłoszono ponad dwa miliony pytań do rosyjskiego przywódcy.

Jak podała brytyjska stacja telewizyjna Sky News, podczas wydarzenia doszło do nietypowego incydentu. Za Putinem znajdował się ekran, na którym wyświetlano listę pytań od dziennikarzy i widzów. Według relacji, cenzorzy nie usunęli tych pytań i tez, które krytykowały politykę Moskwy. Na ekranie pojawiło się m.in.: "Nie ubiegaj się o kolejną kadencję, pozwól młodym spróbować", "kiedy życie zwykłych ludzi stanie się lepsze nie w słowach, a w czynach?", "zły pokój jest lepszy niż dobra kłótnia", "życie ludzi to cena nie do zaakceptowania". Gazeta "Daily Mail" przekazała, że prezydent Rosji "nie wydawał się zaniepokojony, ale nie odniósł się do tych pytań".

Putin podał liczbę żołnierzy, którzy zginęli na Ukrainie

Władimir Putin odpowiedział na pytania o przebieg inwazji militarnej na Ukrainę. Przywódca Federacji Rosyjskiej zasugerował, że w trakcie walk zginęło lub zostało ciężko rannych ponad 300 tys. rosyjskich żołnierzy.

Prezydent Rosji powtórzył, że "specjalna operacja wojskowa", jak Kreml nazywa wojnę na Ukrainie, została rozpoczęta w celu "denazyfikacji" i "demilitaryzacji" Ukrainy. – Pokój nadejdzie, gdy osiągniemy nasze cele. (...) Rosjanie i Ukraińcy to zasadniczo jeden naród, a to, czego jesteśmy teraz świadkami, to wielka tragedia przypominająca wojnę domową między braćmi po przeciwnych stronach – powiedział. – Jestem pewny tego, co robię – podkreślił.

Wybory w Rosji. Ważna zapowiedź Putina

Kilka dni temu Władimir Putin przekazał informację o starcie w wyborach prezydenckich w marcu 2024 r. – Tak, zrobię to – zapowiedział przywódca.

Wcześniej rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że Putin "polega na poparciu narodu, realizując swój główny postulat – podnoszenie poziomu życia". Przyszłoroczne wybory prezydenckie będą dla Putina piątymi.

