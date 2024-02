Scholz nie chce von der Leyen w fotelu szefa NATO. "Zbyt antyrosyjska"

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz miał negować możliwość objęcia stanowiska sekretarza generalnego NATO przez Ursulę von der Leyen – podała niemiecka gazeta "Welt am Sonntag". Dziennikarze powołują się na wypowiedzi wysokich rangą urzędników brukselskich i europejskich dyplomatów, mających wiedzę w tej sprawie.

Według gazety powód, którym kierować miał się kanclerz Niemiec, to m.in. podejście obecnej przewodniczącej Komisji Europejskiej do kwestii rosyjskiej, a dokładniej jej nadmierna stanowczość w tym zakresie. Według kanclerza w dłuższej perspektywie mogłoby okazać się niekorzystne w kontekście ewentualnego zawieszenia broni w Ukrainie lub zawarcia rozejmu.

Tymczasem pomysł, aby to szefowa KE objęła stanowisko po Jensie Stoltenbergu, miał przedstawić prezydentowi Joe Bidenowi sekretarz stanu USA Antony Blinken. Biden z kolei zwrócił się z tym do Olafa Scholza. Kanclerz Niemiec odrzucił jednak prośbę o akceptację. "Stanowisko to bowiem miało być zbyt ważne, aby Scholz, reprezentujący SPD oddał je von der Leyen z konkurencyjnej partii. Według niego urząd przewodniczącej KE ma mieć znacznie mniejsze znaczenie na arenie międzynarodowej" – czytamy.

NATO. Kto nowym szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego?

W październiku Jens Stoltenberg rozpocznie pracę na stanowisku szefa norweskiego banku centralnego.

"W 2024 r. rozwiąże się jedna z największych zagadek w Brukseli: kto zastąpi Jensa Stoltenberga na stanowisku szefa NATO" – wskazało na początku tego roku "Deutsche Welle".

Od dłuższego czasu na "giełdzie nazwisk" pojawia się wiele potencjalnych kandydatur na stanowisko sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wśród nich m.in.: była premier Danii Mette Frederiksen, były sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace, premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz premier Estonii Kaja Kallas.

Jednak według medialnych doniesień, ustępujący premier Holandii Mark Rutte ma największe szanse na objęcie stanowiska sekretarza generalnego NATO.

Czytaj też:

Poparcie dla AfD maleje. Najnowszy sondaż w NiemczechCzytaj też:

Dobry sygnał z Budapesztu. Chodzi o Szwecję w NATO