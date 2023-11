Kto nowym szefem NATO? "Może liczyć na wsparcie Berlina, Paryża i Londynu"

Premier Holandii Mark Rutte ma największe szanse na objęcie stanowiska sekretarza generalnego NATO – podają holenderskie media. "Może on liczyć na wsparcie Berlina, Paryża i Londynu" – relacjonuje portal nos.nl.

Według doniesień dziennikarzy, holenderski polityk cieszy się poparciem zarówno obecnego prezydenta USA Joe Bidena, jak i byłego amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa.

Mark Rutte nowym szefem NATO?

"Mark Rutte jest głównym faworytem do objęcia stanowiska szefa NATO. Jak dotąd rządy oficjalnie milczą w sprawie kandydatury Holendra, ale trzech wyższych rangą urzędników europejskich, którym zapewniono anonimowość, powiedziało, że oczekuje się, że zyska on szerokie poparcie" – pisze serwis Politico.

Przed Jensem Stoltenbergiem funkcję sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego pełnili politycy, którzy wcześniej piastowali stanowiska w rządach państw członkowskich Paktu. Ostatnim z nich był były premier Danii Anders Fogh Rasmussen (lata 2009 – 2014).

Mark Rutte byłby czwartym Holendrem na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Wcześniej w przestrzeni publicznej pojawiały się nazwiska Pedro Sancheza, Bena Wallace'a czy Kai Kallas.

Holandia przeciwna wstąpieniu Ukrainy do UE?

Premier Holandii Mark Rutte kategorycznie sprzeciwił się przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej w 2030 r. Polityk argumentował, że przyjęcie nowych państw członkowskich do UE jest procesem złożonym i podkreślił, że nie powinno być żadnych ustępstw w zakresie warunków przystąpienia. Ponadto, jego zdaniem, jeśli Unia otworzy się na kolejne kraje, to potrzebne będą "istotne reformy".

– UE liczy już 27 państw członkowskich, a podejmowanie decyzji i różne inne kwestie staną się jeszcze bardziej skomplikowane, jeśli dołączy do nich więcej krajów – stwierdził, dodając, że do UE mogą przystąpić kandydaci, którzy spełnią wszystkie określone wymogi.

