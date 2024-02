Biden rozważa przekazanie Ukrainie amunicji z rezerw amerykańskiej armii

Administracja prezydenta USA rozważa obecnie możliwość udzielenia Ukrainie nadzwyczajnej pomocy wojskowej kosztem własnych rezerw wojskowych. Plan ten jest obecnie "na stole” w Białym Domu poinformował "The New York Times”.

Ważna decyzja Bidena

Takie posunięcie byłoby krótkoterminowym środkiem mającym pomóc siłom zbrojnym Ukrainy do czasu przełamania trwającego od miesięcy impasu i zatwierdzenia większego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy.

– Wiem, że to jest na stole – powiedział demokratyczny senator Jack Reid, który przewodniczy Senackiej Komisji ds. Służb Zbrojnych. Reid, który niedawno wrócił z Ukrainy, powiedział, że poprze takie rozwiązanie, "aby zyskać na czasie”.

Obecnie Pentagon ma uprawnienia do przekazywania Ukrainie broni z własnych zapasów na łączną kwotę około 4 miliardów dolarów. Ale w grudniu skończył się odrębny fundusz, kosztem którego Pentagon mógł natychmiast uzupełnić własne rezerwy, rekompensując to, co zostało przekazane Ukraińcom. Od tego czasu Waszyngton nie odważył się zaryzykować gotowości bojowej amerykańskiej armii i pozbawić jej części zapasów magazynowych w imię wsparcia Ukrainy.

"To myślenie ulega zmianie, głównie z powodu coraz bardziej tragicznej sytuacji Ukrainy na polu bitwy. Zachodni urzędnicy i analitycy twierdzą, że ukraińskie siły lądowe ustępują Rosjanom pod względem personelu i uzbrojenia, brakuje im artylerii, broni przeciwlotniczej i innej amunicji, i znajdują się w być może najniebezpieczniejszej sytuacji od pierwszych miesięcy wojny” – pisze "NYT".

Część urzędników obawia się jednak, że transfer amunicji na Ukrainę kosztem amerykańskich rezerw wojskowych jedynie zmniejszy presję na Kongres i zmniejszy szanse na uchwalenie nowego programu długoterminowej pomocy dla Kijowa.

Naraziłoby to także administrację Bidena na krytykę ze strony Republikanów, którzy oskarżą Biały Dom o wyrządzenie szkody Stanom Zjednoczonym w obliczu rosnących światowych napięć militarnych.

USA uderzają w Rosję. "Pociągamy do odpowiedzialności"