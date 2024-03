Hakerzy ujawnili maile irańskiej firmy. Teheran kupuje od Rosji specjalistyczny sprzęt

Hakerzy z grupy Prana Network, którzy walczą z irańskim reżimem, doprowadzili do wycieku danych należących do lokalnej firmy Sahara Thunder. Przedsiębiorstwo jest uważane za "łącznik" między Rosją a Iranem. Ujawnione e-maile opisujące szczegóły wymiany technologii wojskowej między Teheranem a Moskwą. Dziennikarze portalu Meduza po analizie wiadomości ujawnili, że Iran kupuje od Rosji balony szpiegowskie, podobne do tych chińskich, które zestrzelono nad USA.

Rosyjski sprzęt w Teheranie

W ujawnionych danych odnaleziono korespondencję elektroniczną pomiędzy irańską firmą Sahara Thunder a rosyjskim przedsiębiorstwem Vnestechsnab, zajmującym się eksportem sprzętu. W listach omawiana jest dostawa do Iranu wyrobów Biura Projektowego Automatyki Dołgoprudnej. Jak zauważono, biuro zajmuje się tworzeniem sterowców, balonów i systemów specjalnego przeznaczenia.

"Przedstawiciele stron rozpoczęli korespondencję 11 listopada 2022 r. Kierownictwo rosyjskiego Vnestechsnabu poinformowało, że jest już zaangażowane w procedurę uzyskania zezwoleń na dostawę kilkudziesięciu urządzeń, w szczególności balonowej stacji pogodowej, zaworów barowych, balonowych sygnałów świetlnych, paneli sterowania itp. Wszystkie te części stanowią wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego, sterowca lub balonu. Same biuro projektowe zauważa, że tego typu urządzenia mogą monitorować sytuację na obszarach wodnych, w pobliżu granic, na drogach, terenach mieszkalnych, a także podczas wydarzeń w czasie rzeczywistym” – wynika z dochodzenia.

Należy zauważyć, że w pismach strona rosyjska informowała o opóźnieniu dostaw ze względu na pandemię koronawirusa. Jednak w maju 2022 r. korespondencja została wznowiona. Tym razem chodziło o naprawę sprzętu.

Wszystkie balony i komponenty, o czym świadczą ujawnione pisma, zostały wysłane drogą morską. Ułatwiło to transport, ponieważ statki mogły wyłączyć urządzenia śledzące.

