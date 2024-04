Francja: Ksiądz nazwał homoseksualizm "słabością". Decyzja prokuratury

Francuska prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko duchownemu, który w dwóch wpisach dokonanych na kontach X (Twitter) i Instagram w styczniu i marcu stwierdził, że stosunki homoseksualne są grzechem i nazwanie homoseksualności „słabością”.

Francuskie władze ustaliły, że nie wydaje się, aby istniało jakiekolwiek wykroczenie uzasadniające wytoczenie jakąkolwiek procedury karnej przeciwko ks. Matthieu Raffrayowi. Jest dobrze znanym francuskim duchownym, który prowadzi rozwijający się apostolat w Internecie i mediach społecznościowych, skierowany zwłaszcza do młodych osób francuskojęzycznych.

W dokumencie skierowanym do księdza i udostępnionym przez niego 26 kwietnia stwierdzono, że „19 marca międzyresortowa delegacja ds. walki z rasizmem, antysemityzmem i nienawiścią wobec osób LGBT udała się do paryskiej prokuratury” w związku z „dwoma wpisami dokonanymi na kontach X (Twitter) i Instagram” w styczniu i marcu b.r.

Kapłan należący do Instytutu Dobrego Pasterza – utworzonego w 2006 r. w Rzymie w celu „obrony i rozpowszechniania tradycji katolickiej we wszystkich jej formach”, zamieścił pod koniec stycznia na komunikatorze X komentarz na temat tzw. „terapii konwersyjnych”.

Organizacja „The LGBT Corner” zapytała w ironicznym poście z 28 stycznia na X, czy „osoba może otrzymać terapię konwersyjną za 10 euro we Francji. To właśnie sugeruje ks. LeCoq, z którym skontaktowałem się, aby pomóc mojemu synowi cierpiącemu na skłonności homofilskie. Skierował mnie na rekolekcje «Bądź mężczyzną», które ponownie odbędą się w Annecy”.

W odpowiedzi ks. Raffray stwierdził: „Każde rekolekcje są terapią konwersyjną. Od początków katolicyzmu chrześcijanie wycofywali się ze świata, aby stanąć przed Panem, aby stać się lepszymi ludźmi” i skrytykował „rażącą ignorancję” i styl działania lobby LGBT.

15 marca ksiądz opublikował na Instagramie film, w którym zachęcał wiernych do walki ze swoimi słabościami. Zachęcał wiernych do walki ze swoimi słabościami, m.in. ze skłonnościami homoseksualnymi, i skomentował, że każdy ma własną broń, którą może walczyć, ale diabeł przekonuje ludzi, że walka „jest zbyt trudna” i dlatego nie ma sensu opierać się słabościom.

Ks. Raffray podkreślił, że jego komentarze nie wchodzą w zakres normowany prawem. „Modlę się za moich nieprzyjaciół i dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali” – dodał.

Ma ponad 60 000 obserwujących na Instagramie, ponad 22 000 na YouTube i ponad 21 000 na X. jest obrońcą życia i rodziny. Ma 45 lat, urodził się w 1979 roku i jest jednym z dziewięciorga dzieci. Przed przyjęciem święceń kapłańskich w 2009 roku studiował matematykę.

Posiada doktorat z filozofii i wykłada na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.

Według publikacji European Conservative, zyskał sławę w 2020 roku po wywiadzie z francuskim YouTuberem Baptiste Marchais, w którym bronił powrotu do „męskiego katolicyzmu” i patriotycznych nastrojów wśród wiernych katolickich.

Nauczanie Kościoła

Kościół katolicki naucza, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji. Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – do doskonałości chrześcijańskiej” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 2357-2359).

