Chrześcijanie w Turcji są najbardziej prześladowaną mniejszością

Z raportu raport Freedom of Belief Initiative wynika, że w 2023 r. wzrosła liczba ataków na cmentarze i miejsca kultu

Chrześcijanie to najczęstsze ofiary udokumentowanych ataków w Turcji. Oficjalnie w ubiegłym roku odnotowano tam 47 przypadków przemocy na tle religijnym. Najczęstsze incydenty obejmowały groźby, brutalne napaści, ataki na miejsca kultu lub cmentarze oraz uszkodzenia mienia.

Badania wykazują wzrost przemocy, szczególnie wobec protestantów i Żydów. Brak skutecznych procedur prawnych do ścigania tych przestępstw często prowadzi do bezkarności, jak podkreśla Funda Tekin, autorka badania. To znacząco wpływa na poziom respektowania praw człowieka w Turcji.

Milczące ofiary

Chrześcijanie, alewici i żydzi od lat są celem dyskryminacji i wrogich zachowań. Wiele incydentów pozostaje niezgłoszonych, ponieważ ofiary często mają wysoki próg tolerancji lub obawiają się marginalizacji społecznej. Raport pokazuje, że niektóre miejsca kultu religijnego są wielokrotnie atakowane, co wskazuje na systematyczne zagrożenia. Szczególnie niepokojąca jest rosnąca przemoc wobec protestantów, podsycana przez stronnicze media i nienawistną retorykę.

Z kolei nasilająca się w ostatnim czasie eskalacja przemocy wobec Żydów, szczególnie w związku z wojną Izraela przeciwko Hamasowi, wskazuje na potrzebę inkluzywnej i pluralistycznej edukacji w Turcji – podsumowuje organizacja. Jej zdaniem antydyskryminacyjny system edukacji i bezpieczniejsze środowisko szkolne są niezbędne do przeciwdziałania przestępstwom i ochrony praw mniejszości religijnych.

Turcja to kraj niemal w całości muzułmański – prawie 99 proc. społeczeństwa wyznaje islam, w większości są to sunnici. W 1914 roku chrześcijanie w Turcji stanowili około 25 proc. społeczeństwa.

