Mimo olbrzymiej cenzury mainstreamowych mediów w kwestii przestępczości imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, która na Zachodzie stała się codziennością, wciąż funkcjonują portale, przekazujące informacje w tym zakresie. Przekazywanie wiadomości jest też możliwe dzięki temu, że wbrew naciskom Komisji Europejskiej, Elon Musk nie zgodził się na cenzurę na X.

Ataki z użyciem noża w Hiszpanii

Jak podaje portal larazon.es w nocy z piątku na sobotę doszło do dwóch ataków z użyciem noża – w prowincji Kastylia i León. Dwóch młodych mężczyzn w wieku 23 i 28 lat trafiło do szpitala. Jeden z nich został ugodzony nożem w klatkę piersiową.

Do napaści doszło w Bernardos niedaleko Segowii oraz w Osorio. Zarówno 23-latek jak i 28-latek przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Policja bada sprawę.

Okropna polityka. "Latają po całej strefie Schengen"

Jednym z miejsc, przez które nielegalni imigranci dostają się do Europy od lat są Wyspy Kanaryjskie od lat. Mimo coraz bardziej widocznego sprzeciwu Europejczyków wobec polityki wpuszczania na kontynent nielegalnych cudzoziemców z Afryki, ich liczba stale rośnie, a Komisja Europejska zamierza ich przymusowo rozparcelowywać także w państwach Europy środkowej i wschodniej.

Tylko w pierwszej połowie sierpnia na Wyspy Kanaryjskie przypłynęło około 21 000 nielegalnych imigrantów – co daje 148 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2023. Łodzie wypchane nielegalnymi imigrantami nie zawsze docierają do celu. Przewiduje się, że jesienią, kiedy morze się uspokoi, stateczki – najczęściej z Mauretanii lub Senegalu – będą przybijać do brzegu coraz częściej.

W niedawnej rozmowie z niemieckimi mediami jeden z urzędników pracujących na Wyspach Kanaryjskich powiedział wprost: "My nie wiem kim są ci ludzie. Ale potem siedzą w samolotach i latają po całej strefie Schengen".

