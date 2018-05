Paryż: 1-majowy pochód środowisk skrajnie lewicowych zamienił się w zamieszki

Policja wobec agresywnych demonstrantów musiała użyć armatek wodnych. Protestujący skandowali antyfaszystowskie hasła, mieli w dłoniach sowieckie flagami i antyrządowe banery. Rzucali też petardami.

Policja ostrzegała wczoraj, że może dojść do starć z lewackimi ugrupowaniami anarchistycznymi, które stosują taktykę czarnego bloku, czyli demonstrowaniu w czarnym ubraniu i zakrywaniu twarzy. W sieciach społecznościowych od kilku dni środowiska lewicowe wzywały do do urządzenia 1 maja "dnia rewolucji".

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb skrytykował przemoc i powiedział, że zrobiono wszystko, aby aresztować tych, którzy zakłócili porządek publiczny.