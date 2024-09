Alarm na Słowacji. Fico otrzymał tajemniczą kopertę

Słowacki rząd poinformował w środę, że do biura premiera Roberta Fico dostarczono przesyłkę, która wzbudziła podejrzenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Urzędników Konstytucyjnych i Misji Dyplomatycznych. Po zbadaniu koperty za pomocą rentgena, okazało się, że w środku znajduje się nabój do pistoletu.

"Możemy potwierdzić, że koperta z kulą zaadresowana do premiera Słowacji została dziś dostarczona do Kancelarii Rządu Republiki Słowackiej" – przekazał zespół prasowy kancelarii premiera.

Sprawą niezwłocznie zajęli się funkcjonariusze z jednostki podlegającej Regionalnej Dyrekcji Policji w Bratysławie – poinformował serwis Politico.

Zdarzenie wywołało obawy o bezpieczeństwo premiera Słowacji, bowiem zaledwie kilka miesięcy temu doszło do zamachu na jego życie.

Zamach na premiera Słowacji

Do zamachu na premiera Słowacji doszło 15 maja podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w mieście Handlova. Sprawca, 71-letni Juraj Cintula, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa z premedytacją i umieszczony w areszcie. Zamachowiec oddał w stronę Fico kilka strzałów z pistoletu, raniąc polityka w brzuch i klatkę piersiową.

Fico obarczył słowacką opozycję winą za zamach. Jednocześnie przyznał, że jest gotów wybaczyć napastnikowi i "nie czuje do niego nienawiści". – 15 maja działacz opozycji próbował mnie zabić z powodu moich poglądów politycznych – powiedział premier Słowacji po wyjściu ze szpitala.

– Nie podejmę żadnych kroków prawnych wobec niego. Nie będę też dochodzić odszkodowania. To oczywiste, że był on tylko posłańcem zła i politycznej nienawiści, którą sfrustrowana słowacka opozycja rozwinęła do niewiarygodnych rozmiarów. Tolerowane przez media nienawiść i agresywność opozycji osiągnęły szczyt po słowackich wyborach prezydenckich tej wiosny – mówił Robert Fico. – Nie mam powodu sądzić, że był to atak samotnego szaleńca – dodał.

Robert Fico objął urząd premiera Słowacji w październiku 2023 r. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2006-2010 i 2012-2018.

Czytaj też:

Fico ostrzegł Ukrainę. Kijów blokuje dostawy ropyCzytaj też:

Fico: Zamach na Trumpa to scenariusz skopiowany ze Słowacji