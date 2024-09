Izrael zapowiada operację lądową w Libanie. "Atakujemy cały dzień"

Izrael przeprowadził w poniedziałek największy nalot na cele Hezbollahu i ostrzegł obywateli Libanu, aby opuścili obszary, na których członkowie tej szyickiej grupy przechowują broń. Jest to sygnał zbliżającej się wojny totalnej – podała saudyjska telewizja Al Arabija.

Intensywne izraelskie naloty wywołały falę uchodźców z południowego Libanu. Premier Libanu Nadżib Mikati nazwał ataki Sił Obronnych Izraela (IDF) "wojną na wyniszczenie" i zaapelował do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie agresora.

"Wkroczymy na terytorium wroga"

W środę rano wspierany przez Iran szyicki Hezbollah ogłosił, że wystrzelił pocisk balistyczny w kierunku kwatery głównej Mosadu, zlokalizowanej na północ od Tel Awiwu. W mieście ogłoszono alarm. Izraelska armia przekazała, że rakieta została zestrzelona przez system obrony powietrznej.

Izrael poszerzył zakres ataków. Rakiety spadły na górską wieś Maajsara, położoną na północ od Bejrutu. W środowych nalotach na Liban zginęło co najmniej 51 osób, a 223 osoby zostały ranne – poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia.

Izraelskie naloty mają być przygotowaniem do operacji lądowej. – Słyszycie te samoloty? Atakujemy cały dzień. Zarówno po to, by przygotować teren na możliwość wkroczenia [do Libanu – przy. red.], jak i po to, by kontynuować uderzenia w Hezbollah – zaapelował do żołnierzy szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela. – Wkroczymy na terytorium wroga, wkroczymy do wsi, które Hezbollah przemienił w rozbudowane placówki wojskowe przygotowane do atakowania naszych cywili – powiedział generał Herci Halewi. – Pójdziecie tam, zniszczycie wroga i ostatecznie zburzycie jego infrastrukturę – dodał izraelski dowódca.

Hezbollah to jedna z największych sił politycznych Libanu, a jego skrzydło zbrojne, które Zachód uważa za organizację terrorystyczną, jest postrzegane jako jedna z najsilniejszych niepaństwowych armii świata.

Czytaj też:

Erdogan w Nowym Jorku: Hitler został powstrzymany, trzeba powstrzymać NetanjahuCzytaj też:

Hezbollah nie jest na straconej pozycji. "Netanjahu zaryzykował bardzo dużo i może to przegrać"