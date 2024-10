Będzie łatwiej zmienić płeć. Zmiany już od listopada

Przyjęta przez Bundestag w kwietniu ustawa o samostanowieniu zakłada, że do zmiany wpisu dotyczącego płci wymagana jest jedynie prosta deklaracja w urzędzie stanu cywilnego, zamiast dwóch raportów psychiatrycznych i nakazu sądowego, jak miało to miejsce wcześniej.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada 2024 r., jednak osoby, których to dotyczy, mogą rejestrować się w urzędach stanu cywilnego od 1 sierpnia. Korekta wpisu dotyczącego płci następuje po trzymiesięcznym okresie oczekiwania.

Niemcy: Łatwiejsza zmiana płci w dowodzie

Po wejściu w życie ustawy o samostanowieniu, chęć zmiany wpisu dotyczącego płci w dowodzie zgłosiło około 6,6 tys. osób. Takie dane podał w poniedziałek "Bild", powołując się na ankietę przeprowadzoną w 30 największych miastach w Niemczech.



"W stosunku do całkowitej populacji tych miast, wynoszącej 19 milionów, odpowiada to 0,035 procent mieszkańców. Najwięcej wniosków i zapytań o zmianę wpisu dotyczącego płci wpłynęło do urzędów w Berlinie – 1 349, w następnej kolejności są Lipsk (632) i Hamburg (511)" – informuje za "Bildem" Deutsche Welle.

Rząd federalny nie doszacował wniosków?

Redakcja zwraca uwagę, że podane liczby znacznie różnią się od ankiety opublikowanej przez tygodnik "Der Spiegel" w połowie września. Według niej chęć zmiany wpisu w dowodzie zgłosiło około 15 tys. osób (5 proc. pochodziło od osób nieletnich). Magazyn zebrał dane liczbowe dotyczące tych rejestracji z 53 w dużej mierze losowo wybranych gmin.

W obu przypadkach dane przekraczają wielkości szacowane wcześniej przez niemiecki rząd, który spodziewał się około 4 tys. takich wniosków – podkreśla DW.

Czytaj też:

"Wprowadzenie tylnymi drzwiami adopcji dzieci przez pary homoseksualne". Korneluk zdecydował