– ZSRR zapłacił najwyższą cenę za pokonanie faszyzmu podczas II wojny światowej i tak, USA pomogły, ale dla nich to był tylko interes – powiedział Pieskow dziennikarzom.

Odniósł się w ten sposób do internetowego wpisu Donalda Trumpa, w którym prezydent USA zaapelował, aby nie zapominać, że Rosja "pomogła Stanom Zjednoczonym" wygrać II wojnę światową, tracąc z tego powodu 60 mln ludzi.

– Główny ciężar w walce z faszyzmem i największą cenę za zwycięstwo w walce z faszyzmem zapłacił nasz kraj, Związek Radziecki. Stany Zjednoczone rzeczywiście pomogły. Wniosły znaczący wkład. Ale jest jedno zastrzeżenie: Ameryka zawsze zarabia pieniądze, Ameryce zawsze chodzi o biznes – ocenił rzecznik Kremla.

Trump: ZSRR pomógł USA wygrać wojnę. Pieskow: Pomoc Ukrainie to dla Ameryki udany biznes

Jego zdaniem tak samo jest z pomocą dla Ukrainy. – Teraz Stany Zjednoczone, pomagając Ukrainie, zarabiają pieniądze, sprzedając swoje drogie zasoby energetyczne Europejczykom. Te pieniądze nie trafiają bezpośrednio do Kijowa. Zamiast tego są wykorzystywane do finansowania kontraktów dla amerykańskiego przemysłu obronnego, aby pomóc własnej gospodarce poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i rozwijanie technologii. Więc jakkolwiek na to spojrzeć, jest to udany biznes – stwierdził Pieskow.

Przypomniał, że ZSRR płacił Waszyngtonowi za wsparcie w ramach Lend-Lease Act, a płatności zakończyły się dopiero w czasie drugiej kadencji prezydenta Rosji Władimira Putina (w sierpniu 2006 r.).

Program Lend-Lease był używany podczas II wojny światowej, pozwalając USA na szybkie dostarczanie broni swoim sojusznikom, którzy walczyli z hitlerowskimi Niemcami, także Związkowi Radzieckiemu. Większość dostaw w ramach Lend-Lease otrzymała Wielka Brytania (3/5), ZSRR (1/5), pozostałą część przyznano innym państwom walczącym z Trzecią Rzeszą.

