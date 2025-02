Rosja wystawiła negocjatorów. To oni zasiądą do rozmów z USA

Rosja już zaczęła tworzyć grupę negocjatorów do rozmów z USA, w tym do omówienia sytuacji na Ukrainie – poinformował w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nie sprecyzował, kto mógłby stanąć na czele zespołu, zauważając, że zostanie to ogłoszone po podjęciu stosownych decyzji przez prezydenta Rosji Władimira Putina.

Negocjacje ws. Ukrainy. Kto będzie reprezentował Putina?

Agencja Bloomberg podała w piątek, że negocjacje z Amerykanami w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie z ramienia Rosji mają prowadzić Jurij Uszakow i Siergiej Naryszkin. Co o nich wiadomo?

77-letni Uszakow od 2012 r. pełni funkcję doradcy Putina ds. polityki zagranicznej. Był również ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych. Z kolei Naryszkin, który ma 70 lat, jest szefem rosyjskiego wywiadu i członkiem Rady Bezpieczeństwa FR. Obaj brali udział w rozmowach pokojowych ze stroną ukraińską wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r.

Zdaniem Bloomberga ważną rolę nieoficjalnego pośrednika w rozmowach Moskwy z Waszyngtonem może odegrać 49-letni Kirył Dmitriew, dyrektor generalny Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF), który miał kontakty z administracją Trumpa w czasie jego pierwszej prezydentury.

Dmitriew był zaangażowany w negocjacje dotyczące wymiany amerykańskiego nauczyciela Marca Fogela, który w tym tygodniu wyszedł z rosyjskiego więzienia, po odbyciu 14-letniego wyroku za posiadanie niewielkiej ilości marihuany do celów medycznych.

Trump o uwolnieniu obywatela USA: Rosja dostała niewiele

Prezydent USA Donald Trump, który we wtorek przyjął Fogela w Białym Domu powiedział, że jego uwolnienie "może odegrać znaczącą rolę" w zakończeniu rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Ocenił, że w zamian za powrót Amerykanina do domu Moskwa "dostała niewiele". – Rosja potraktowała nas bardzo dobrze – ocenił Trump.

