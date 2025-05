Jak rozpoznać rosyjskiego dywersanta? Niechlujny wygląd, człowiek z półświatka

Nie ustają rosyjskie działania hybrydowe wymierzone w kraje bałtyckie, które są kluczowymi celami Kremla. W ostatnich godzinach upubliczniony został raport łotewskiego kontrwywiadu (VDD), dotyczący charakterystyki rosyjskich dywersantów oraz strategii destabilizacji regionu. Chodzi o dezinformację, szpiegostwo, dywersję i manipulację społeczną. Zdaniem służb. Kreml otwarcie wyraża zainteresowanie ponownym podporządkowaniem krajów bałtyckich, postrzeganych jako strategiczne ze względu na ich położenie i członkostwo w NATO oraz UE.

Wojna hybrydowa obejmuje zarówno działania militarne, jak i niemilitarne, takie jak cyberataki, propagandę, czy organizowanie incydentów mających destabilizować społeczeństwa. Łotewski kontrwywiad (VDD) przeanalizował działalność rosyjskich służb specjalnych i stworzył profil typowego rosyjskiego dywersanta działającego na terytorium Łotwy.

Jak rozpoznać dywersanta?

Zdaniem służb ma on najczęściej niechlujny wygląd, zaniedbany strój, by nie wzbudzać podejrzeń lub wpisywać się w stereotyp osoby z marginesu społecznego. To zła orientacja w terenie i lokalnych realiów, co utrudnia im skuteczne działanie i prowadzi do błędów operacyjnych. Wbrew stereotypom, wielu dywersantów to osoby o ograniczonych umiejętnościach, rekrutowane ad hoc, często z kryminalnego półświatka lub spośród sympatyków Rosji.

Dywersanci są szkoleni do wykonywania prostych zadań, takich jak podpalenia, sabotaż infrastruktury czy szerzenie propagandy, ale ich działania są często chaotyczne i nieskoordynowane. Rosja do tego celu wykorzystuje lokalnych sympatyków, rekrutowanych poprzez media społecznościowe, komunikatory internetowe lub bezpośrednie kontakty. Płatności za działania dywersyjne są realizowane głównie w kryptowalutach, co utrudnia śledzenie przepływów finansowych.

Podpalenia, destabilizacja, zastraszanie

Celem rosyjskich działań jest zastraszanie społeczeństw, destabilizacja polityczna oraz podważanie zaufania do instytucji państwowych i sojuszu z NATO. Przykłady działań obejmują próby podpaleń obiektów cywilnych, takich jak magazyny czy centra logistyczne, oraz wysyłanie paczek z materiałami zapalającymi.

