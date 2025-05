"Przestańcie podpalać". Sikorski odpowiada Rosjanom

"W związku z dowodami, że to rosyjskie służby specjalne dokonały karygodnego aktu dywersji wobec centrum handlowego przy Marywilskiej, podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie" – poinformował w poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski.

Na decyzję Polski zareagowała już Rosja. Rzecznik tamtejszego MSZ Maria Zacharowa przekazała, że "strona rosyjska udzieli adekwatnej odpowiedzi na zamknięcie konsulatu". Jej zdaniem Warszawa "celowo niszczy relacje z Federacją Rosyjską i działa wbrew interesom swoich obywateli".

Przypomnijmy, że hala targowa przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie spłonęła 12 maja 2024 r. Było tam około 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych. W marcu br. litewski prokurator główny ds. przestępczości zorganizowanej oświadczył, że rosyjski wywiad wojskowy stoi za podpaleniem hali przy Marywilskiej w Warszawie. Sprawcami mieli być Ukraińcy przebywający w Polsce. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku minister spraw zagranicznych zdecydował o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Poznaniu. Resort ogłosił, że personel dyplomatyczny rosyjskiej placówki zostanie uznany za osoby niepożądane na terytorium RP.

Zastępca ambasadora Rosji w MSZ

Po tym, jak szef MSZ zdecydował o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Krakowie, w siedzibie resortu zjawił się zastępca ambasadora Rosji.

Zastępca ambasadora Rosji Andriej Ordasz poinformował po spotkaniu, że notę otrzymał od zastępcy dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ Anny Kostrzewy-Misztal. Zgodnie z notą dyplomatyczną Rosja musi opuścić konsulat w Krakowie do 30 czerwca. – To wybór strony polskiej. Nasze stosunki są nie najlepsze. Strona polska zdecydowała, żeby były jeszcze gorsze – przekazał dyplomata po opuszczeniu siedziby MSZ.

– Oskarżenia pod naszym adresem, służące jako pretekst do zamknięcia konsulatu są absurdalne i absolutnie bezpodstawne – dodał Ordasz.

Sikorski: To Rosja zapłaciła za podpalenie Marywilskiej

Do sprawy ponownie odniósł się w rozmowie z dziennikarzami Radosław Sikorski.

– Pokojowa Rosja tylko wysyła agentów, żeby podpalali i mordowali, a wstrętni rusofobowie, zamiast to docenić, to okazują wrogość, no to jest właśnie ta przewrotność rosyjska, dokładnie takiej przyjaźni ze strony rosyjskiej sobie nie życzymy – powiedział szef MSZ, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Jak zaznaczył minister, „to strona rosyjska zrekrutowała tych agentów, zapłaciła im za podpalenie Marywilskiej, to był akt wrogi”. – Moja decyzja o zamknięciu konsulatu jest tylko decyzją na ten akt wrogi, przestańcie podpalać i mordować w Europie, to przestaniemy wyrzucać waszych dyplomatów – tłumaczył Sikorski.

