O szaleńcach z Princeton

Można nabrać podejrzeń, że wywiad to wyimek z jakiejś szczególnie ponurej dystopii. Naukowiec powiada, że zaczęło się od wprowadzenia kategorii demograficzno-etnicznych przy naborze studentów. Potem poddano selekcji naukowców, bo byli to w 70 proc. biali, w tym wielu żydowskiego pochodzenia, co w związku z tragedią w Strefie Gazy w Princeton i na wielu innych amerykańskich uczelniach dodatkowo stygmatyzuje. Kłaniają się w pas numerus clausus i getto ławkowe w przedwojennej Polsce. A paradoks chce, że amerykańskie żydowskie elity są bardzo wrogo nastawione do rządu Netanjahu i poczynań izraelskiej armii, które nazywają ludobójstwem.