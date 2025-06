Centrum świata się zbroi

Na platformie X działa od roku konto nazwane imieniem przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin z dopiskiem "commentary". Nie sposób oczywiście dojść do tego, czy jest to autentyczne konto Xi Jingpinga, bo chińskim propagandystom wygodnie jest utrzymywać w tej materii "strategiczną niejednoznaczność", podobnie jak Amerykanom w przypadku wspierania Tajwanu. Analiza przekazu z tego konta wyraźnie jednak wskazuje, że jest ono prowadzone tak, jak gdyby stał za nim prawdziwy dyktator Chin. W przededniu spotkania przedstawicieli handlowych Chin i USA w Szwajcarii na koncie tym ukazał się dynamicznie zmontowany filmik pokazujący w efektownych ujęciach chińską flotę i lotnictwo ze znaczącym komentarzem: "Jedyna przyczyna, dla której Stany musiały wysłać Scotta Bessenta na spotkanie z Chinami do Szwajcarii, zamiast wysyłać okręty do Cieśniny Tajwańskiej".