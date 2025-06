Mocne słowa na temat prezydenta Ukrainy padły w audycji "Cats Roundtable". Senator z Alabamy Tommy Tuberville wyraził tam pogląd, iż nie ma wątpliwości, że Wołodymyr Zełenski nie może sam wygrać wojny z Rosją. – On wie, że przegra – stwierdził.

W ocenie amerykańskiego polityka, winne trwającej wojnie są "obie strony". Zarzucił on ponadto ukraińskiemu przywódcy, że ten chce zwabić NATO do konfrontacji z Rosją.

Amerykański senator nazywa Zełenskiego dyktatorem

Tuberville nawiązał w programie do głośnej operacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) o kryptonimie "Pajęczyna", w wyniku której zniszczeniu uległo kilkadziesiąt rosyjskich samolotów stacjonujących na lotniskach wojskowych w Rosji. – SBU pojechała ciężarówkami z ukrytymi w dronami do Rosji. Zbliżyli się do celów i wypuścili maszyny. Zniszczyli około 40 dużych samolotów, których Rosja używa w swoim arsenale. To było druzgocące – ocenił.

Senator określił Zełenskiego jako dyktatora, który stwarza dla swojego kraju wszelkie problemy. Podkreślił przy tym, że "zniknęło" wiele pieniędzy przeznaczonych na pomoc Ukrainie.

Odnosząc się do wciąż trwającej wojny, za którą jego zdaniem odpowiedzialność ponoszą zarówno Rosja, jak i Ukraina, oświadczył: "Miejmy to już za sobą. A prezydent Trump jest jedyną osobą, która może to zakończył".

Atak Ukrainy na bazy w Rosji. Tajna operacja SBU

1 czerwca SBU przeprowadziła atak na bazy w Rosji, w których stacjonowały bombowce strategiczne. W wyniku działań tych, uszkodzonych zostało około 40 rosyjskich samolotów, w tym bombowce strategiczne. Zdaniem strony ukraińskiej, lotniska będące celem ataku znajdowały się w obwodach: murmańskim, irkuckim, iwanowskim, riazańskim i amurskim.

W operacji wykorzystano drony, które zostały wystrzelone z ciężarówek zaparkowanych na stacji benzynowej. Bezzałogowce przetransportowano w kontenerach, prawdopodobnie bez wiedzy kierowców.

Informatorzy "Ukraińskiej Prawdy" z SBU powiedzieli, że była to operacja specjalna o kryptonimie "Pajęczyna", przygotowywana od 18 miesięcy.

