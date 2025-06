"Bezprecedensowa odmowa". Burza przed szczytem NATO

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zarzucił w piątek Hiszpanii zbyt niskie wydatki na obronność. Podkreślił, że Madryt musi ponosić takie same koszty, jak inne państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Trump wściekły na decyzję Hiszpanii

– NATO będzie musiało poradzić sobie z Hiszpanią. Hiszpania płaciła bardzo mało, zawsze płacili bardzo mało. Albo byli dobrymi negocjatorami, albo nie robili tego, co trzeba. Hiszpania musi płacić to, co wszyscy inni muszą płaci – oświadczył amerykański przywódca podczas piątkowej konferencji prasowej.

Słowa Trumpa to reakcja na list skierowany przez Pedro Sancheza do szefa Sojuszu Marka Rutte. Hiszpański premier zakomunikował w nim, że jego kraj nie zobowiąże się do przeznaczenia 5 proc. swojego PKB na zbrojenia. Wyjaśnił, że po pierwsze – byłoby to nierozsądne, a po drugie – przyniosłoby efekt odwrotny od założonego.

"Bezprecedensowa odmowa"

Hiszpański dziennik "El Pais" zauważa, że stanowisko rządu w Madrycie łamie strategię szefa Sojuszu, zakładająca uzyskanie konsensusu bez dyskusji w sprawie tekstu deklaracji końcowej szczytu. "Bezprecedensowa odmowa Hiszpanii zapowiada burzliwy szczyt w Hadze" – podkreśliła gazeta, wskazując na "brak jedności".

Szczyt NATO odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2025 r. w centrum konferencyjnym World Forum w Hadze. Będzie to pierwszy szczyt Sojuszu w Holandii i pierwszy pod przewodnictwem nowego Sekretarza Generalnego Marka Rutte.