9-letni chłopiec popełnił samobójstwo. "Dzieci mówiły mu, żeby się zabił"

Do tragedii doszło w Denver, w stanie Kolorado. Jak relacjonuje w rozmowie z mediami matka chłopca, 9-latek miał w trakcie wakacji oznajmić jej, że jest gejem. Kobieta twierdzi, że kiedy po wakacjach dziecko wróciło do szkoły, dzieci śmiały się z niego i "mówiły mu, że ma się zabić". – Cztery dni w szkole, tyle czasu wystarczyło. Nie umiem sobie wyobrazić co te dzieci mu mówiły – relacjonowała matka chłopca, Leia Pierce.

Chłopiec popełnił samobójstwo w swoim domu, policja potwierdziła, że dziecko samo odebrało sobie życie.

Teraz cała sprawę bada policja, prokuratura i władze szkoły, które zapewniły pozostałym uczniom i rodzicom pomoc psychologiczną.

Czytaj także:

Damska czy męska? Uczniowie sami zdecydują, z której łazienki chcą korzystać