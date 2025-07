Nieoficjalne: Amerykańska broń atomowa wraca do Wielkiej Brytanii

Według doniesień "Rzeczpospolitej" amerykański samolot transportowy C-17 miał 16 lipca przetransportować bomby termojądrowe B61-12 do bazy lotniczej Lakenheath w Anglii.

Sygnał dla Putina

Bloomberg wskazuje, że decyzja o przerzuceniu broni może być próbą wysłania jasnego sygnału Moskwie, iż USA pozostają zaangażowane w obronę Europy, szczególnie w kontekście obecnych napięć z Rosją.

Bomby B61-12 to nowoczesna wersja taktycznej broni jądrowej opracowanej jeszcze w czasie zimnej wojny. Według portalu "UK Defence Journal", broń miała trafić do nowo wybudowanego magazynu na terenie bazy w Lakenheath, która już wcześniej – do 2008 roku – przechowywała amerykański arsenał jądrowy.

Trump z nieoficjalną wizytą w Szkocji

W piątek wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump udał się z nieoficjalną wizytą do Europy. W poniedziałek w Turnberry, w zachodniej Szkocji, doszło do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii międzynarodowych – sytuacji w Strefie Gazy i na Ukrainie – oraz dwustronnej umowy handlowej zawartej w kwietniu.

Tuż przed spotkaniem obu polityków Trump przekazał mediom, że skraca postawione Rosji ultimatum, które wedle pierwotnych zapowiedzi Stanów Zjednoczonych miało trwać 50 dni, począwszy od 14 lipca. Prezydent USA od wielu dni przekazuje mediom, że jest niezadowolony z postępowania Władimira Putina. Stale podkreśla, że mimo uprzejmych rozmów rosyjski prezydent nadal prowadzi agresję wobec Ukrainy. Określił Putina jako "twardego faceta", który oszukał wielu ludzi, ale – jak podkreślił – nie jego samego.

Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania nie odniosły się oficjalnie do doniesień Bloomberga.

