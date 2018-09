Nastolatka strajkuje. Nie chodzi do szkoły, bo klimat się zmienia

15-letnia Greta Thunberg stwierdziła, że aby zwrócić uwagę polityków na problemy środowiska, nie będzie chodziła do szkoły aż do dnia najbliższych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 9 września.

Dziewczyna każdego dnia siada przed szwedzkim parlamentem z transparentem, na którym widnieje napis "Robię to, ponieważ wy, dorośli, spiep***liście moją przyszłość".

"Guardian", który opisuje sprawę, wspomina w artykule, że w tym roku Szwedzi doświadczyli najgorętszego lata od co najmniej 262 lat, kiedy to rozpoczęto pomiary temperatur. Całe państwo walczyło tygodniami z falami pożarów. W ich gaszeniu Szwecję wspomagali m.in. polscy strażacy.

Moralny obowiązek?

15-latka podkreśla w jednym z wywiadów, że nikt nic nie robi w sprawie zmian klimatycznych i musiała wziąć sprawy w swoje ręce. "Mam moralny obowiązek, by to robić. Chcę by politycy skupili się na kwestii klimatu i potraktowali tę sprawę jak kryzys" – czytamy w "Guardianie".

Greta przyznaje, że jej rodzice namawiają ją, by porzuciła swoje plany i wróciła do szkoły. Jednocześnie dziewczyna twierdzi, że część nauczycieli ją dopinguje. Jeden z nich zdecydował się nawet do niej dołączyć. Benjamin Wagner ma 26 lat i twierdzi, że zdaje sobie sprawę, że może stracić pracę.

"Nie ważne, czy będę miała kłopoty z powodu protestu. Wierzę, że nawet jeden człowiek może wiele zmienić" – podkreśla z kolei Greta.

