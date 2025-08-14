Melania Trump grozi procesem synowi Bidena

Melania Trump nie wyklucza pozwu przeciw Hunterowi Bidenowi, synowi byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chodzi o "fałszywe, zniesławiające, dyskredytujące i podżegające stwierdzenia" na temat rzekomych powiązań pierwszej damy ze zmarłym, skazanym finansistą Jeffreyem Epsteinem. Epstein "dostarczał" licznemu gronu celebrytów oraz gwiazd młode dziewczęta. Do nielegalnego procederu dochodziło na tzw. wyspie Epsteina. Donald Trump idąc po władzę obiecywał, że pokaże opinii publicznej dokumenty dot. tej sprawy, łącznie z listą nazwisk osób biorących udział w aferze. Jednak teraz przywódca zmienił zdanie.

Pozew ma zostać złożony, jeżeli Hunter Biden nie wycofa się ze swoich słów.

Do treści pozwu dotarła amerykańska stacja Fox News. Pełnomocnik pierwszej damy USA Alejandro Brito wskazał, że zniesławiające słowa padły na początku sierpnia podczas wywiadu Bidena juniora z filmowcem Andrew Callaghanem. W jego trakcie syn demokraty wskazał, w jaki sposób Melania Trump miała poznać swojego męża Donalda Trumpa. Do zawiązania się tej relacji miał przyczynić się właśnie Epstein. – Przedstawił Melanię Trumpowi. Połączenia są tak głębokie – mówił Biden. Syn byłego prezydenta sugeruje, iż nieopublikowane dokumenty dotyczące Epsteina mogą być kompromitujące dla prezydenta USA.

"Seryjny bajkopisarz"

Prawnik Melanii Trump wskazał w dokumencie, że źródłem tych doniesień ma być "seryjny bajkopisarz Michael Wolff, którego kłamstwa zostały opublikowane przez 'The Daily Beast'. "Po otrzymaniu naszego listu 'The Daily Beast' wystosował przeprosiny do pani Trump i wycofał fałszywe i zniesławiające stwierdzenia zawarte w artykule, usuwając go w całości" – napisał Brito.

Brito zauważa, ż Hunter Biden i Andrew Callaghan "bezpodstawnie oparli się na fałszywych, zniesławiających, pogardliwych i podżegających oświadczeniach pana Wolffa na temat pani Trump". Według niego publikacja tej rozmowy "wpłynęła na reputację Melanii Trump".

