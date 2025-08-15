Kto obok Trumpa? Ujawniono skład delegacji USA

Biały Dom potwierdził skład delegacji USA, która przybędzie na Alaskę. Tam, ok. godz. 21 czasu polskiego, odbędzie się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Sekretarz stanu Marco Rubio, ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe znajdą się w składzie delegacji Stanów Zjednoczonych na piątkowe rozmowy przywódców USA i Rosji.

Wcześniej o swoich przedstawicielach poinformował Kreml. W składzie delegacji rosyjskiej znajdą się ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy prezydenta Putina: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

Prezydent USA w piątek o 11:00 czasu lokalnego spotka się w Anchorage z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Trump wyleciał z Waszyngtonu o 6:45 (12:45 w Polsce), a po rozmowach wróci o 17:45 czasu lokalnego, (co w Polsce będzie już sobotnim porankiem), podała amerykańska agencja prasowa Reuters.

Trump: Drugie spotkanie będzie z Putinem i Zełenskim

W wywiadzie dla Fox News Trump powiedział, że szczyt na Alasce otworzy drogę do drugiego spotkania, w którym weźmie udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Prezydent USA zdradził, że myśli o trzech miejscach, w których mogłoby dojść do szczytu Putin-Zełenski-Trump.

Trump powiedział, że "drugie spotkanie będzie bardzo, bardzo ważne, bo to będzie to spotkanie, na którym zawrzemy porozumienie".

Prezydent powtórzył swoją ocenę, że sądzi, iż Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy, ale zastrzegł, że nie wie, czy uda się uzyskać "natychmiastowe wstrzymanie ognia". Powiedział też, że w sprawie granic i terytoriów Ukrainy dojdzie do rozwiązania "coś za coś".

Zapytany przez dziennikarzy, Trump powiedział, że przed jego spotkaniem z Putinem na Alasce nie padła propozycja zmniejszenia sił NATO w Europie, w tym w Polsce.

