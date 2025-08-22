Ukraina chce ukarać tych, którzy uciekli z kraju w czasie wojny. Jest projekt

Gabinet Ministrów Ukrainy skierował parlamentowi do rozpatrzenia projekty nowelizacji Kodeksu karnego oraz innych ustaw dotyczące odpowiedzialności za przestępstwa związane z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej w czasie stanu wojennego – podała agencja UNIAN.

Regulacja dotyczy m.in. żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, rezerwistów oraz poborowych. W związku z wprowadzonym na Ukrainie stanem wojennym, mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat obowiązuje zakaz wyjazdów za granicę, choć są pewne wyjątki.

Zgodnie z proponowanymi przepisami za nielegalne przekroczenie granicy przewidziano karę aresztu lub grzywny w wysokości do 170 tys. hrywien (około 15,1 tys. zł).

Władze Ukrainy mogą zażądać ekstradycji poborowych

Jesienią 2023 r. szef prezydenckiej frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawid Arakhamia informował, że Ukraina może zwrócić się do innych krajów o ekstradycję poborowych, którzy opuścili kraj na podstawie fałszywych zaświadczeń o niezdolności do służby wojskowej.

Wcześniej doszło do ujawnienia szeregu nieprawidłowości i skandali korupcyjnych, świadczących o rosnącym kryzysie na tyłach armii. Największy rezonans wywołały afery wokół działalności obwodowych i rejonowych centrów uzupełnień, odpowiadających za przeprowadzenie mobilizacji.

Ilu żołnierzy zginęło na wojnie? To tajemnica

Oficjalne straty osobowe armii ukraińskiej od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę nie są znane – władze w Kijowie trzymają te dane w tajemnicy, tak samo jak Moskwa.

Według sondażu przeprowadzonego w lutym br. przez pracownię Opinia24 dla Radia Zet, 49 proc. Polaków jest przeciwna zamykaniu granic przed uchodźcami z Ukrainy. Jednocześnie zdecydowana większość (74 proc.) ankietowanych uważa, że mężczyźni z tego kraju powinni wracać do kraju, by walczyć z Rosją.

