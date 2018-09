Papież apeluje do sycylijskiej mafii: Nie można wierzyć w Boga i być mafiosą

– Nie można wierzyć w Boga i być mafioso. Kto jest mafioso, nie żyje po chrześcijańsku, ponieważ swoim życiem bluźni przeciw imieniu Boga, który jest miłością. Potrzebujemy dzisiaj ludzi miłości, a nie ludzi honoru; ludzi służby, a nie ucisku; podążania razem, a nie ubiegania się o władzę – mówił w Palermo Ojciec Święty.

Papież w kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. sprawowanej w 25. rocznicę śmierci bł. ks. Józefa Puglisi, powiedział: – Jeśli litania mafijna brzmi: «Nie wiesz, kim jestem», to chrześcijańska mówi: «Potrzebuję ciebie». Jeśli groźbą mafii brzmi: «Zapłacisz mi za to», to modlitwa chrześcijańska brzmi: «Panie, pomóż mi miłować». Dlatego mówię do mafiosów: zmieńcie się! Przestańcie myśleć o sobie i swoich pieniądzach, nawróćcie się do prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa! W przeciwnym razie wasze życie zostanie utracone i będzie to największa z porażek.

Ks. Pino Puglisi był proboszczem parafii w Godrano. W dniu swych 56. urodzin, 15 września 1993 roku został zabity przez mafię. 14 kwietnia 1998 jego zabójcy zostali uznani przed sąd za winnych zbrodni zabójstwa i skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W 1999 roku papież Jan Paweł II rozpoczął jego proces beatyfikacyjny. Beatyfikacja kapłana odbyła się 25 maja 2013 w Palermo. Jego misją była praca z młodymi ludźmi, dzięki której wielu zn ich uniknęło wciągnięcia w struktury mafii.