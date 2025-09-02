Izrael nasila ataki na Gazę. Netanjahu: Rozstrzygający etap wojny

Co najmniej 47 osób zginęło we wtorek w izraelskich atakach na Strefę Gazy – przekazała amerykańska agencja prasowa Associated Press, powołując się na dane z lokalnych szpitali.

Izraelska armia wezwała cywilów w Gazie do ewakuacji na południe przed planowanym atakiem na miasto. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że "Izrael wchodzi w rozstrzygający etap wojny". Wojsko już przeprowadziło uderzenia na obrzeża Gazy. Jak poinformowano, to "wstępne działania" przed zatwierdzoną przez rząd właściwą ofensywą.

ONZ: W Strefie Gazy panuje głód

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas zaatakował południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według lokalnych władz, w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,6 tys. Palestyńczyków.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oficjalnie przyznała, że w części Strefy Gazy panuje głód, który w najbliższym czasie może objąć kolejne obszary. "Komitet ds. Oceny Głodu uznał, że w rejonie miasta Gazy trwa głód (piąty stopień w skali zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego IPC). Ponadto Komitet przewiduje, że w nadchodzących tygodniach kryteria świadczące o głodzie zostaną przekroczone w rejonie miast Deir al-Balah i Chan Junus" – czytamy w komunikacie. Najwyższy, piąty stopień IPC określany jest jako stan głodu i katastrofy humanitarnej.

Ogłoszenie stanu głodu oznacza, że spełnione zostały trzy kryteria: co najmniej 20 proc. ludności cierpi z powodu skrajnych niedoborów żywności; ostre niedożywienie dotyka co najmniej 30 proc. lub 15 proc. dzieci poniżej 5. roku życia (w zależności od metody pomiaru); z głodu lub niedożywienia codziennie umierają co najmniej dwie na 10 tys. osób.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk podkreślił, że głód w Strefie Gazy jest "bezpośrednim skutkiem działań izraelskiego rządu" i może być uznany za zbrodnię wojenną.

