Putin represjonuje prawosławnych. Pierwsza taka decyzja

Jest to pierwsza w Rosji organizacja prawosławna objęta takim statusem. Jej współzałożyciel i prezes zarządu ks. Walerian Dunin-Barkowski był prelegentem na XII Zjeździe Gnieźnieńskim.

Według komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości działalność "Mir Wsiem" ma "stanowić zagrożenie dla podstaw konstytucyjnego ustroju Federacji Rosyjskiej, zdolności obronnej kraju lub bezpieczeństwa państwa". Zgodnie z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej kierownictwu organizacji grozi kara do sześciu lat pozbawienia wolności, a jej współpracownikom – grzywny i do czterech lat więzienia w przypadku powtórnych naruszeń. Sankcje mogą dotyczyć również udostępniania materiałów organizacji w mediach społecznościowych.

Działacze stowarzyszenia nie rezygnują

Przedstawiciele "Mir Wsiem" zapowiedzieli kontynuację swojej działalności, podkreślając, że zamierzają nadal głosić "Ewangelię pokoju", przypominać o wartości ludzkiego życia oraz wspierać osoby prześladowane za sprzeciw wobec wojny. Organizacja zwróciła jednak uwagę, że rozpowszechnianie jej treści w internecie może wiązać się z odpowiedzialnością karną, choć nie wiadomo jeszcze, czy sankcje będą obejmować także polubienia i komentarze.

"Mir Wsiem" (Friede Allen e.V.)to zarejestrowana w Niemczech organizacja non-profit, pomagająca duchownym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i ich rodzinom, prześladowanym za sprzeciw wobec działań wojennych rozpoczętych przez Rosję 24 lutego 2022 r. Prowadzi też działalność kulturalną. Projekt zainicjowali: protojerej Andriej Kordoćkin, ks. Walerian Dunin-Barkowski, muzyk Paweł Fachrtinow oraz dziennikarka Swietłana Nieplikh-Thomas. Adresatami pomocy są duchowni pozbawieni możliwości posługi i środków do życia po publicznym wyrażeniu stanowiska antywojennego. Organizatorzy określają ich jako "wyznawców pokoju, do którego wzywa nas Jezus Chrystus".

Działalność "Mir Wsiem" finansowana jest z darowizn, a sprawozdawczość publikowana kwartalnie na stronie internetowej organizacji.

Organizacja podkreśla, że represje wobec duchowieństwa sprzeciwiającego się wojnie nie ustają – część duchownych zmuszona była opuścić Rosję, inni próbują rozpocząć życie od nowa, pozbawieni możliwości posługi. Wsparcie kierowane jest m.in. do Rosji, Gruzji, Armenii, Kazachstanu, krajów bałtyckich i Europy Zachodniej.

Represje za sprzeciw wobec wojny

"Mir Wsiem" – jak pokazuje raport za ostatnie półroczne - udzieliła w tym czasie pomocy 31 duchownych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i ich rodzinom, które spotkały represje za wyrażenie sprzeciwu wobec wojny prowadzonej przez Rosję.

Łączna suma darowizn wyniosła 54 902 euro. Z tego 28 tys. euro trafiło bezpośrednio do potrzebujących, a 26,8 tys. euro do wspólnego funduszu, z którego wypłacano miesięczne wsparcie w wysokości średnio 300 euro na osobę. Środki przeznaczano na mieszkanie, jedzenie, leki i podstawowe potrzeby rodzin. Ponadto w trzech nagłych przypadkach udzielono wsparcia na łączną kwotę 1900 euro. Koszty administracyjne organizacji zamknęły się w kwocie 1220 euro.

Wśród najważniejszych wydarzeń pierwszego półrocza znalazły się także m.in. wieczór pamięci o. Aleksandra Mienia w Düsseldorfie, nabożeństwa żałobne w Berlinie i Düsseldorfie w rocznice śmierci Aleksieja Nawalnego i Borysa Niemcowa, a także zakończenie rejestracji "Mir Wsiem" jako pełnoprawnej organizacji non-profit w Niemczech.

"Mir Wsiem" zapowiada rozszerzenie swojej działalności – m.in. o tłumaczenie materiałów na języki obce, organizację wykładów online, pomoc psychologiczną i duchową dla duchownych i ich rodzin oraz stworzenie mapy parafii w Europie otwartych na rosyjskojęzycznych chrześcijan.

Prezes "Mir Wsiem" ks. Walerian Dunin-Barkowski jest duchownym prawosławnym, fizykiem i działaczem opozycyjnym. Po studiach na Uniwersytecie Moskiewskim pracował w branży IT, angażując się równocześnie w życie cerkiewne. W 2018 r. wyemigrował do Niemiec. W 2022 r. w Paryżu został wyświęcony na kapłana. Obecnie posługuje w parafii św. Mikołaja w Düsseldorfie. Jest żonaty, ojcem pięciorga dzieci.

