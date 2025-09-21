Ostrzeżenie dla Polski

GLOBALNE OCHŁODZENIE | Tempo wzrostu cen w Rumunii w ostatnich tygodniach znacząco przyspieszyło i zbliża się znów do dwucyfrowych wartości. W sierpniu roczna stopa inflacji wyniosła 9,85 proc., choć w lipcu było to 7,8 proc., a w czerwcu „zaledwie” 5,66 proc.

Tym samym dawny prymus wzrostu w Unii Europejskiej stał się nagle niechlubnym inflacyjnym liderem. Szybko rosnące ceny niemal w całości wymazały już w praktyce podwyżki płac z ostatnich kilkunastu miesięcy, osłabiając tempo wzrostu realnego średniego wynagrodzenia do zaledwie 2,2 proc. rocznie. Według rumuńskich ekspertów wkrótce podwyżki płac przestaną nadążać za inflacją.