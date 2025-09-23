Macron zablokowany przez kolumnę samochodów Trumpa. Jest nagranie
Macron zablokowany przez kolumnę samochodów Trumpa. Jest nagranie

Prezydent Francji Emmanuel Macron na ulicy w Nowym Jorku
Prezydent Francji Emmanuel Macron na ulicy w Nowym Jorku Źródło: X
Prezydent Francji Emmanuel Macron musiał czekać aż kolumna samochodów z Donaldem Trumpem przejedzie ulicami Nowego Jorku. Nagranie robi furorę w sieci.

Do nietypowej sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem, gdy Macron opuszczał siedzibę ONZ po swoim przemówieniu, w którym ogłosił, że Francja uznaje państwowość Palestyny.

Nagranie krążące w mediach społecznościowych pokazuje, jak francuski prezydent wraz ze swoją delegacją stoi na poboczu zablokowanego skrzyżowania i rozmawia z policjantem. Funkcjonariusz kilkakrotnie przeprasza Macrona, wyjaśniając, że cały ruch jest zablokowany.

Następnie na nagraniu widać jak prezydent Francji dzwoni do kogoś, prawdopodobnie do Trumpa. – Wyobraź sobie, że czekam teraz na ulicy, bo wszystko jest zablokowane przez ciebie – mówi Macron do telefonu.

Po kilku minutach oczekiwania ulica została odblokowana, ale tylko dla pieszych. Kolejne ujęcia pokazują francuskiego przywódcę idącego chodnikiem i ludzi, którzy robią sobie z nim zdjęcie.

Według doniesień zagranicznych mediów Macron zmierzał w kierunku ambasady Francji.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
