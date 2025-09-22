Francja podjęła decyzję w sprawie Palestyny

Macron ogłosił niepodległość Palestyny w przemówieniu wygłoszonym w poniedziałek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– Jesteśmy przekonani, że to uznanie jest jedynym rozwiązaniem, które pozwoli Izraelowi żyć w pokoju. Francja nigdy nie wahała się pozostać po stronie Izraela, nawet gdy jego bezpieczeństwo było zagrożone, w tym w wyniku ataków irańskich. To uznanie państwa palestyńskiego jest porażką Hamasu – powiedział.

Podkreślił, że najważniejszym priorytetem jest uwolnienie 48 izraelskich zakładników i zakończenie działań wojennych w Strefie Gazy.

– Z zadowoleniem przyjmuję wysiłki Kataru, Egiptu i Stanów Zjednoczonych zmierzające do osiągnięcia tego celu. Zwracam się do Izraela z prośbą, aby nie robił niczego, co mogłoby zniweczyć te wysiłki – oświadczył Macron.

Kolejny kraj uznaje państwo palestyńskie. Jak odpowie Izrael?

W miniony weekend niepodległość Palestyny uznały Kanada, Australia, Wielka Brytania i Portugalia. Wkrótce taką samą decyzję mają ogłosić Andora, Belgia, Luksemburg, San Marino i Malta.

"Jerusalem Post" odnotowuje, że chociaż większość krajów europejskich uznaje obecnie państwo palestyńskie, dwie największe gospodarki kontynentu, Niemcy i Włochy, dały do zrozumienia, że raczej nie podejmą takiego kroku w najbliższym czasie.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w niedzielę, że ogłosi odpowiedź Izraela na uznanie państwa palestyńskiego po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ma się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Izrael w ramach możliwej odpowiedzi rozważa aneksję części Zachodniego Brzegu, a także podjęcie konkretnych kroków przeciwko Paryżowi – twierdzą izraelscy urzędnicy, na których powołuje się "JPost".

Wcześniej Stany Zjednoczone ostrzegły przed możliwymi konsekwencjami dla tych, którzy podejmą działania przeciwko Izraelowi, w tym dla Francji, będącej gospodarzem szczytu ONZ.

