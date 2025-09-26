"Chrześcijan wolno nienawidzić". Szokująca propozycja zmian w prawie w Kanadzie

O sprawie pisze The Catholic Register. W oficjalnym komunikacie o "Ustawie o zwalczaniu nienawiści” minister sprawiedliwości i prokurator generalny Kanady Sean Fraser napisał, że "narastający antysemityzm, islamofobia, homofobia i transfobia sprawiły, iż zbyt wiele osób czuje się niebezpiecznie we własnych społecznościach”. Phil Horgan, prezes i radca prawny Catholic Civil Rights League, zwrócił jednak uwagę, że w oświadczeniu tym zabrakło odniesienia do ponad 300 podpaleń i aktów wandalizmu wobec chrześcijańskich kościołów od 2021 r., z których większość dotyczyła parafii katolickich. Jego zdaniem sugeruje to, że "rozległe straty poniesione przez kościoły chrześcijańskie w ciągu ostatnich czterech lat wydają się nie budzić zainteresowania rządu federalnego”.

Szokująca propozycja

Projekt C-9 proponuje zmiany w Kodeksie karnym, w tym m.in. wprowadzenie przestępstwa polegającego na celowym zastraszaniu lub uniemożliwianiu dostępu do miejsc kultu, ośrodków społecznych, szkół i innych obiektów, dodanie odrębnego przestępstwa motywowanego nienawiścią, penalizację publicznego demonstrowania określonych symboli terrorystycznych lub nienawiści, a także przyspieszenie procesu karnego w sprawach związanych z propagowaniem nienawiści.

Phil Horgan zwrócił uwagę na przypadki wandalizmu i podpaleń kościołów. Jak powiedział, trzy wnioski o potępienie takich czynów, zgłoszone między październikiem 2023 a październikiem 2024 r., zostały odrzucone. Dodał też, że zamiast wprowadzać nowe przepisy, rząd powinien skuteczniej egzekwować istniejące prawo i przeznaczyć więcej pieniędzy na śledztwa. W ocenie Horgana, obecne przepisy dają narzędzia do ścigania podobnych czynów, jeżeli tylko będą stosowane w praktyce.

Część organizacji pozytywnie oceniła projekt. Między innymi przedstawiciel społeczności żydowskiej Noah Shack, dyrektor wykonawczy Centre for Israel and Jewish Affairs. Przywołał statystyki mówiące, że 70 proc. zgłoszonych przestępstw z nienawiści wobec religii w 2023 r. (ok. 900 incydentów) było skierowanych przeciwko społeczności żydowskiej.

Z drugiej strony Kanadyjskie Stowarzyszenie Wolności Obywatelskich ostrzegło, że niektóre zapisy projektu mogą nadmiernie ograniczać prawo do pokojowych protestów.

"Kanada: chrześcijan wolno nienawidzić" – skomentował krótko Krystian Kratiuk, publicysta "Do Rzeczy" i portalu PCh24.pl.

