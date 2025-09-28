Niemiecki land przyznał muzułmanom prawo do dni wolnych od pracy w święta islamskie

Muzułmanie w Szlezwiku-Holsztynie wkrótce będą mogli wziąć wolne w czasie pierwszego dnia Ramadanu i Eid al-Adha. To jedno z dwóch głównych świąt muzułmańskich. Upamiętnia gotowość proroka Abrahama do złożenia w ofierze swojego syna na polecenie Boga.

Jak podał portal magazynu "Spiegel", odpowiednie porozumienie zostało podpisane pomiędzy władzami państwowymi a Związkiem Centrów Kultury Islamskiej w Północnych Niemiec (VIKZ), które zrzesza około 12 tys. członków w dwunastu miastach RFN.

Niemcy. Muzułmanie mogą wziąć wolne od pracy w święta religijne

W tekście podkreślono, że nie chodzi o dodatkowy dzień wolny od pracy ponad te przewidziane prawem, ale o możliwość wzięcia urlopu w terminach, w których przypadają te muzułmańskie święta (Ramadan: wieczór wtorek, 17 lutego 2026 – czwartek, 19 marca 2026), (Eid al-Adha: wieczór wtorek, 26 maja 2026 – sobota, 30 maja 2026).

Umowa jedynie ustanawia prawo, na które mogą powoływać się na przykład urzędnicy państwowi, pracownicy czy studenci wyznania muzułmańskiego – zaznacza "Spiegel".

– Muzułmanie są częścią naszego społeczeństwa, a ta umowa to potwierdza – oświadczyła minister edukacji w rządzie Szlezwika-Holsztynu Dorit Stenke (CDU), cytowana w artykule.

