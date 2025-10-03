Spotkanie Hołowni za oceanem. Znamy tematy

Szymon Hołownia poinformował w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, a także nie będzie startował w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii.

Z kolei w poniedziałek szef Polski 2050 przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców piastuje od 2016 r. Włoch Filippo Grandi, zawodowy dyplomata. Polska Agencja Prasowa podaje, że polityk ma spotkać się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w Nowym Jorku, o godz. 21.30 polskiego czasu.

Spotkanie marszałka Sejmu. Przedstawiono tematy

Pierwszym punktem wizyty była rozmowa z szefową Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

"W ramach wizyty w USA marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock" – poinformowała Kancelaria Sejmu.

Podczas rozmowy poruszono m. in. najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, a także reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, również jeśli chodzi o możliwość większego zaangażowania parlamentów krajowych w prace ONZ.

"Marszałek i Przewodnicząca zgodzili się, że moment kryzysu współpracy multilateralnej należy wykorzystać jako szansę do gruntownej reformy Organizacji" – przekazała Kancelaria.

Taką propozycję otrzymał Hołownia. Padają nazwiska Tuska i Sikorskiego

W wakacje Szymon Hołownie znacznie rzadziej pojawiał się w mediach. Był obecny na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, a także wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, jednak poza tym zniknąć. Możliwe, że z powodu prac nad swoją aplikacją do ON.

"Gazeta Wyborcza" podaje, że "międzynarodowe ambicje Hołownia ogłosił szefowi rządu jeszcze w wakacje". – Tusk z Sikorskim pokazali mu wtedy listę ewentualnych możliwości, wybrał ONZ – mówi polityk z rządu.

W poniedziałek marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że w piątek złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

