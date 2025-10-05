O rozbestwieniu totalnym

Lewicowe związki zawodowe, domagając się pokoju i otworzenia korytarzy humanitarnych w Strefie Gazy, wysunęły wiele postulatów pod adresem włoskiego rządu, w tym uznania państwowości Palestyny, zerwania wszelkich umów i kontaktów z Izraelem. Niejako dla zaakcentowania pilności tych żądań ogłosiły strajk generalny i wezwały ludzi do wyjścia na ulice. Italia dosłownie stanęła w miejscu. Nie kursowała komunikacja miejska, zatrzymały się promy, a nawet taksówki. Młodzież zamiast do szkoły poszła na demonstracje.